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Estados Unidos toma una decisión con el futuro de Pochettino

El entrenador argentino estaba bajo análisis tras el desempeño de la selección norteamericana en el torneo.

Estados Unidos toma una decisión con el futuro de Pochettino

A pesar de las críticas y las dudas que surgieron después del Mundial, la Federación de Estados Unidos tomó una postura respecto al proyecto encabezado por Pochettino.

 Foto Instagram Pochettino.
Nueva York, Estados Unidos.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció este lunes la renovación del contrato del seleccionador argentino Mauricio Pochettino hasta 2030, asegurando la continuidad del técnico hasta el próximo Mundial.

La extensión llega casi un mes después de que la coanfitriona del último Mundial fuera eliminada en octavos de final ante Bélgica tras caer por 1-4.

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Estados Unidos transmitió muy buenas sensaciones en la primera fase, que le permitieron acabar como líder de su grupo por tercera vez en la historia, y ganó su primera eliminatoria mundialista desde 2002, tras un 2-0 contra Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final.

No obstante, la abultada derrota en octavos dejó un mal sabor de boca.

"Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestras claras ambiciones, entre ellas competir por ganar Mundiales masculinos y lograr que el fútbol se convierta en el deporte más practicado en todas las comunidades", informó en un comunicado la federación.

Sobre Pochettino, resaltó la labor que está haciendo por desarrollar a futbolistas jóvenes "y crear una sólida cantera de talentos para la selección".

De cumplir el nuevo contrato, el técnico argentino dirigirá a la selección estadounidense en la Copa Oro 2027 y 2029, antes de tener un nuevo intento en el Mundial de España, Marruecos y Portugal 2030.

El argentino llegó al banquillo de Estados Unidos en septiembre de 2024. Clasificado automáticamente al Mundial como coanfitrión, su primera prueba de fuego fue la Liga de Naciones 2024, en la que cayó en semifinales contra Panamá y en el partido por el tercer puesto frente a Canadá.

Sofascore nos comparte datos de los números de Pochettino como DT de la selección de Estados Unidos.

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Un año después, la selección estadounidense perdió como local la final de la Copa Oro contra México.

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Redacción La Prensa
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