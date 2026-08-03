Antonia Botero y Chavi revelan que han perdido otro bebé

Antonia Botero, de ‘Los Chicaneros’, y Chavi atraviesan por momentos complicados. Este viernes 31 de julio dieron a conocer que habían perdido al bebé que esperaban.

A través de Instagram, Antonia compartió un video a manera de homenaje para despedirse de su bebé. En las imágenes, se le puede ver sentada en el suelo y rodear la imagen de un ultrasonido con flores, una veladora, un peluche y una carta, de la que no se alcanza a ver su contenido.

“Te amaremos para siempre Ema MB, abraza mucho a Thiago y a Gael de nuestra parte”, escribió.

Antonia Botero no dio detalles sobre lo que habría pasado con su bebé. Sin embargo, a través de sus historias de Instagram manifestó que fue durante el Mundial de Futbol que descubrieron que nuevamente serían papás.

“Aquí no sabíamos que estaba embarazada, pero ya estaba creciendo nuestra bebé. Alcanzamos a vivir momentos lindos juntos”, escribió sobre una fotografía donde se les ve disfrutando de uno de los partidos de Colombia.

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“Una foto de los 4. Los amo por siempre”, agregó en otra publicación done aparece ella, Chavi y su pequeño hijo, Natanael.

Mientras que en una última fotografía, Antonia confesó que los últimos días no habían sido sencillos ni para ella ni para Chavi.

“No han sido días fáciles. Lavida ‘sigue’ muy rápido. Ha sido un duelo diferente, pero no menos doloroso. Aceptamos tu voluntad Dios”, sentenció.

Al igual que Antonia Botero, Chavi se pronunció en Instagram donde reconoció que la llegada de Ema los ilusionó, pero tampoco brindó más detalles sobre la bebé que esperaban.

“Nos ilusionamos mucho con tu llegada, hicimos planes, y nos hiciste muy felices”, expresó.

Antonia Botero y Chavi ya había atravesado por dos dolorosas pérdidas. Thiago fue su primera pérdida en 2024, mientras que Gael fue la segunda en 2025. Natanael, su único hijo, llegó al mundo el 5 julio de 2025.