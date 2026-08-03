Rubilio Castillo se marcha de Olancho sin jugar un solo partido: Esto pasó

Olancho, Honduras.

Sin embargo, la incorporación del máximo goleador histórico del fútbol hondureño también estuvo relacionada con la salida de Rubilio Castillo , quien finalmente dejó la institución olanchana sin haber disputado un solo partido oficial con la camiseta del club.

Los Potros del Olancho FC movieron sus piezas y concretó uno de los fichajes más llamativos del mercado hondureño. La llegada de Jerry Bengtson fue oficializada este lunes como uno de los grandes movimientos del torneo Apertura de la Liga Nacional, en una apuesta de los Potros por sumar experiencia, liderazgo y goles en su zona ofensiva.

El atacante había llegado como uno de los refuerzos importantes para esta temporada, generando expectativa entre los aficionados debido a su trayectoria y capacidad goleadora. No obstante, su condición física se convirtió en un factor determinante que impidió que pudiera debutar oficialmente con los Potros.

Desde el momento en que ambas partes llegaron a un acuerdo, el contrato de Rubilio Castillo contemplaba una cláusula relacionada con su proceso de recuperación. La misma establecía que, si su evolución no mostraba avances satisfactorios, el club tenía la posibilidad de finalizar la relación laboral, situación que terminó ocurriendo después de las últimas evaluaciones médicas.

Los nuevos estudios realizados por el cuerpo médico de Olancho FC no cumplieron con las expectativas del club respecto a la recuperación del delantero, por lo que la dirigencia tomó la decisión de rescindir el contrato y liberar un espacio dentro de la plantilla.

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Además de abrir un cupo en el equipo, la salida de Castillo también permitió al conjunto olanchano reorganizar sus recursos económicos y facilitar la llegada de Jerry Bengtson, quien arriba con el cartel de máximo goleador histórico de la Liga Nacional con 207 anotaciones.

De esta manera, los Potros pasaron de una apuesta ofensiva a otra en cuestión de días. Rubilio Castillo se despide del equipo sin haber tenido la oportunidad de estrenarse en el torneo, mientras Jerry Bengtson inicia una nueva etapa en su carrera con el objetivo de seguir aumentando su legado goleador y convertirse en una de las figuras del proyecto olanchano.