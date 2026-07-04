Rubilio Castillo se olvida de Marathón y ya tiene nuevo equipo en Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

El experimentado delantero hondureño Rubilio Castillo fue anunciado este viernes como nuevo jugador de Olancho FC para disputar el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. El atacante de 34 años inicia una nueva etapa en su carrera luego de haber alcanzado el subcampeonato con Marathón en la temporada anterior, convirtiéndose en uno de los fichajes más destacados del mercado.

Con esta incorporación, el atacante sumará un nuevo club a su trayectoria en el fútbol hondureño. Rubilio ya defendió las camisetas de Motagua, CDS Vida, Deportes Savio y Marathón, equipos en los que dejó su sello goleador y se consolidó como uno de los delanteros más reconocidos del país.

La institución olanchana hizo oficial su llegada a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje dirigido a la afición, medios de comunicación y patrocinadores. "¡Gol, experiencia y jerarquía: Rubigol ya es potro!", fue la frase con la que el club presentó a su nuevo atacante, confirmando que ambas partes llegaron a un acuerdo contractual para que el delantero se una al proyecto deportivo de la institución.