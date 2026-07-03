Kilmar Peña responde a críticas por su fichaje en Olimpia y la presión del club

Tegucigalpa, Honduras.

La misión no será sencilla. Bengtson dejó una huella imborrable a base de títulos y goles, pero Peña llega respaldado por su rendimiento del torneo anterior y con la convicción de que puede construir su propio legado. Con apenas unos días vistiendo la camiseta blanca, el atacante ya experimenta la intensidad que caracteriza al conjunto merengue, tanto dentro del campo como fuera de él, donde la exigencia de la afición es permanente.

Los goles lo llevaron hasta el club más grande del país. Después de convertirse en una de las grandes revelaciones ofensivas con Lobos UPNFM, Kilmar Peña dio el salto más importante de su carrera al convertirse en nuevo delantero del Olimpia, donde asumirá uno de los retos más exigentes del fútbol hondureño: ocupar el lugar que dejó Jerry Bengtson, el máximo goleador en la historia de la Liga Nacional.

Kilmar Peña inicia el mayor reto de su carrera al fichar por Olimpia . El exgoleador de Lobos UPNFM asume la misión de reemplazar a Jerry Bengtson y sueña con conquistar títulos.

Lejos de intimidarse por la presión, Peña asegura que vestir la camiseta de Olimpia representa el cumplimiento de un sueño. Ahora, su objetivo es responder con trabajo, goles y campeonatos, convencido de que esta nueva etapa puede abrirle las puertas de la Selección Nacional y consolidarlo como el nuevo referente ofensivo del vigente campeón del fútbol hondureño.

Sobre su llegada a Olimpia: "Se siente una diferencia grande. Los entrenamientos son mucho más exigentes y uno tiene que exigirse más porque está en un equipo grande. Creo que todo el mundo, desde joven e incluso de adulto, quisiera estar en este club. Gracias a Dios se me dio la oportunidad y ahora toca aprovecharla."

Sus objetivos con el club: "A corto plazo, como todos los jugadores que llegan aquí, quiero quedar campeón. También está la Copa Centroamericana, que es muy importante, y esperamos pelear por esos títulos."

El reto de sustituir a Jerry Bengtson: "Jerry es un gran goleador. Lo que hizo es un récord muy importante. Yo voy a trabajar por lo mío, buscar los goles que necesita el equipo y esforzarme para que los resultados lleguen."

Su camino hasta Olimpia: "Desde muy chiquito he venido luchando y ha sido muy difícil. Las lesiones me persiguieron por mucho tiempo. Gracias a Dios hoy estoy bien y preparándome para ser un jugador que le pueda aportar mucho a este equipo."

La presión de jugar en Olimpia: "Me han dicho que este es un equipo muy exigente, tanto por la afición como por el club. Uno mismo también tiene que exigirse mucho. Me dicen que trabaje fuerte porque las oportunidades van a llegar."

Sobre las críticas a su fichaje: "La gente tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo me estoy preparando física y emocionalmente para rendir. Lo único que le pido a la afición es que siempre nos apoye, en las buenas y en las malas."

La falta de delanteros hondureños para sobresalir: "Creo que en los equipos de media tabla también hay muy buenos jugadores. Tal vez hace falta fijarse un poquito más en esos clubes."

Llamado a la Selección Nacional ahora que está en Olimpia: "Si tengo una buena cuota goleadora, el llamado tendría que llegar. Si me va mal, no sería justo estar por encima de otros que sí lo estén haciendo bien."

Su adaptación al vestuario del león: "Los entrenamientos aquí son muy fuertes. Hacía bastante tiempo que no tenía una exigencia como esta. Esperemos que la adaptación sea buena y que las cosas salgan de la mejor manera."