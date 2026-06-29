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Otra salida en Olimpia, de Europa a Honduras y sorpresa con futuro de Bengtson

Español fue anunciado en equipo de Liga Nacional, Bengtson define su futuro, Lobos UPNFM con fichajes sorpresa y refuerzos al Olancho.

Otra salida en Olimpia, de Europa a Honduras y sorpresa con futuro de Bengtson
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Así avanza el mercado de fichajes en el fútbol hondureño, las salidas y refuerzos de cara al Apertura 2026.
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El lateral hondureño Maylor Núñez, que dejó el Marathón está estudiando una oferta de Lobos UPNFM, además de tener una propuesta del CD Choloma.
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El lateral derecho Jonathan Córdoba se vinculó con el Palestino de Choloma, nuevo equipo de la Liga de Ascenso. Viene del CD Choloma.
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El extremo por izquierda, Axel Alvarado, deja Marathón donde no tuvo participación y regresa para unirse al CD Choloma.
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Luego de dejar al Olancho FC, Roger Sanders se convertirá en nuevo jugador del Génesis FC.
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El delantero colombiano Yairo Moreno llegó el fin de semana y se integró al Club Marathón. Ya pasó las pruebas médicas.
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Alderete llegó este domingo a Honduras para sumarse al Génesis FC para el Apertura 2026.
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El tiktoker Davis Flow fue confirmado como nuevo delantero del Platense, según comentó el presidente del Platense, Cristhian Andrés.
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El delantero panameño Edson Samms llegó a Honduras para unirse al Club Palestino, nueva franquicia de la Liga de Ascenso.
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OFICIAL // César Romero, mediocampista que salió del Real España, ha sido anunciado como nuevo jugador de Potros de Olancho FC.
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OFICIAL // Moisés Antúnez, delantero que viene de jugar del Municipal de San Esteban de la Liga Mayor olanchana, fue anunciado como nuevo elemento de los Potros.
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El brasileño Gustavo Gómez de Souza no pasó la prueba con el Motagua y se tuvo que regresar a Estados Unidos a seguir jugando en ligas burocráticas.
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Cristian Cálix: Tras salir del Olancho FC; el mediocampista está negociando para vincularse al Estrella Roja de Danlí, El Paraíso, nuevo inquilino
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Romell Quioto sigue entrenando con el Olimpia y su agente está negociando con clubes para conocer su próximo destino.
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OFICIAL // Asimismo, se anunció la llegada de Carlos "Zapatilla" Mejía, también exjugador de Motagua.
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OFICIAL // Marcelo Santos se convierte en nuevo jugador de los Lobos UPNFM tras su salida de Motagua.
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El mediocampista de contención Jafeth Núñez, ha sido enviado por el Olimpia para unirse a préstamo con CD Choloma que dirige Héctor Vargas.
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El delantero Jerry Bengtson ha enviado propuesta económica a tres equipos que buscaron sus servicios, de no recibir la respuesta, optaría por colgar los botines.
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OFICIAL // El español Juanfran García fue anunciado como nuevo entrenador del Independiente de Siguatepeque, nuevo equipo de la primera división. Viene del fútbol español.
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OFICIAL // Asimismo, Juan Carlos Gómez Díaz fue anunciado como asistente del español Juanfran García en el Independiente de Siguatepeque.
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