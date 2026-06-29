Otra salida en Olimpia, de Europa a Honduras y sorpresa con futuro de Bengtson

Así avanza el mercado de fichajes en el fútbol hondureño, las salidas y refuerzos de cara al Apertura 2026.
El lateral hondureño Maylor Núñez, que dejó el Marathón está estudiando una oferta de Lobos UPNFM, además de tener una propuesta del CD Choloma.
El lateral derecho Jonathan Córdoba se vinculó con el Palestino de Choloma, nuevo equipo de la Liga de Ascenso. Viene del CD Choloma.
El extremo por izquierda, Axel Alvarado, deja Marathón donde no tuvo participación y regresa para unirse al CD Choloma.
Luego de dejar al Olancho FC, Roger Sanders se convertirá en nuevo jugador del Génesis FC.
El delantero colombiano Yairo Moreno llegó el fin de semana y se integró al Club Marathón. Ya pasó las pruebas médicas.
Alderete llegó este domingo a Honduras para sumarse al Génesis FC para el Apertura 2026.
El tiktoker Davis Flow fue confirmado como nuevo delantero del Platense, según comentó el presidente del Platense, Cristhian Andrés.
El delantero panameño Edson Samms llegó a Honduras para unirse al Club Palestino, nueva franquicia de la Liga de Ascenso.
OFICIAL // César Romero, mediocampista que salió del Real España, ha sido anunciado como nuevo jugador de Potros de Olancho FC.
OFICIAL // Moisés Antúnez, delantero que viene de jugar del Municipal de San Esteban de la Liga Mayor olanchana, fue anunciado como nuevo elemento de los Potros.
El brasileño Gustavo Gómez de Souza no pasó la prueba con el Motagua y se tuvo que regresar a Estados Unidos a seguir jugando en ligas burocráticas.
Cristian Cálix: Tras salir del Olancho FC; el mediocampista está negociando para vincularse al Estrella Roja de Danlí, El Paraíso, nuevo inquilino
Romell Quioto sigue entrenando con el Olimpia y su agente está negociando con clubes para conocer su próximo destino.
OFICIAL // Asimismo, se anunció la llegada de Carlos "Zapatilla" Mejía, también exjugador de Motagua.
OFICIAL // Marcelo Santos se convierte en nuevo jugador de los Lobos UPNFM tras su salida de Motagua.
El mediocampista de contención Jafeth Núñez, ha sido enviado por el Olimpia para unirse a préstamo con CD Choloma que dirige Héctor Vargas.
El delantero Jerry Bengtson ha enviado propuesta económica a tres equipos que buscaron sus servicios, de no recibir la respuesta, optaría por colgar los botines.
OFICIAL // El español Juanfran García fue anunciado como nuevo entrenador del Independiente de Siguatepeque, nuevo equipo de la primera división. Viene del fútbol español.
OFICIAL // Asimismo, Juan Carlos Gómez Díaz fue anunciado como asistente del español Juanfran García en el Independiente de Siguatepeque.