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Paraguay festeja, tristeza de los alemanes, emotivo llanto y bellezas paraguayas

El conjunto guaraní firmó una hazaña inolvidable al superar a una potencia mundial en una tanda de penales dramática que quedará para la historia.

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Paraguay logró una clasificación histórica tras eliminar a Alemania y así celebró su pase a los octavos de final del Mundial 2026.

 Foto: EFE - FIFA- REDES SOCIALES
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Paraguay firmó una clasificación histórica a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar a Alemania en una serie inolvidable. Estos fueron los once futbolistas que saltaron como titulares por el conjunto guaraní.
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Del otro lado, estos fueron los 11 elegidos por el seleccionador alemán para intentar imponer condiciones y buscar la victoria ante Paraguay.
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El encuentro comenzó muy disputado, con ambas selecciones proponiendo juego y tratando de adueñarse del balón desde el inicio.
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Con el paso de los minutos, el partido se volvió más táctico y cerrado, sin que ninguno lograra romper el equilibrio en el marcador.
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Sin embargo, al minuto 42, Julio Enciso apareció con un certero cabezazo para adelantar a Paraguay en el marcador.
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El atacante guaraní celebró con euforia, desatando la alegría de todo el conjunto paraguayo.
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No obstante, en el minuto 54, Kai Havertz igualó las acciones para Alemania, devolviendo la paridad al encuentro.
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La segunda mitad se jugó con máxima intensidad, y Alemania incluso llegó a marcar un gol que fue anulado por una falta previa sobre el guardameta.
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El duelo continuó con mucha tensión y desgaste físico, y finalmente el partido se extendió hasta el tiempo extra.
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En la prórroga, ninguno de los equipos logró romper el empate, manteniendo la igualdad tras un esfuerzo físico extremo.
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Ya en la tanda de penales, Orlando Gill se convirtió en figura tras detener el primer lanzamiento alemán a Kai Havertz.
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El arquero paraguayo volvió a aparecer como héroe al atajar el tercer penal de Alemania, aunque Paraguay también falló dos ejecuciones.
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Fue Jonathan Tah quien terminó errando el último disparo alemán, inclinando la balanza a favor de Paraguay.
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Con frialdad, Paraguay convirtió su cuarto penal y aseguró la clasificación a la siguiente ronda.
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Los jugadores paraguayos celebraron con desbordante emoción una clasificación histórica que quedará marcada en la memoria del fútbol del país.
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Así celebraron los jugadores paraguayos una clasificación que quedará grabada en la historia del fútbol nacional.
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En el banquillo, el cuerpo técnico y los suplentes ingresaron corriendo al terreno de juego para unirse a la celebración.
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Banderas, gritos y gestos de incredulidad se mezclaban con la euforia de haber eliminado a una potencia como Alemania en una tanda dramática.
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Fue una verdadera fiesta, una tarde de orgullo, pasión y alegría desbordada que unió a jugadores y aficionados en un mismo sentimiento: Paraguay estaba entre los mejores del mundo.
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