Paraguay festeja, tristeza de los alemanes, emotivo llanto y bellezas paraguayas

Paraguay logró una clasificación histórica tras eliminar a Alemania y así celebró su pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Paraguay firmó una clasificación histórica a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar a Alemania en una serie inolvidable. Estos fueron los once futbolistas que saltaron como titulares por el conjunto guaraní.
Del otro lado, estos fueron los 11 elegidos por el seleccionador alemán para intentar imponer condiciones y buscar la victoria ante Paraguay.
El encuentro comenzó muy disputado, con ambas selecciones proponiendo juego y tratando de adueñarse del balón desde el inicio.
Con el paso de los minutos, el partido se volvió más táctico y cerrado, sin que ninguno lograra romper el equilibrio en el marcador.
Sin embargo, al minuto 42, Julio Enciso apareció con un certero cabezazo para adelantar a Paraguay en el marcador.
El atacante guaraní celebró con euforia, desatando la alegría de todo el conjunto paraguayo.
No obstante, en el minuto 54, Kai Havertz igualó las acciones para Alemania, devolviendo la paridad al encuentro.
La segunda mitad se jugó con máxima intensidad, y Alemania incluso llegó a marcar un gol que fue anulado por una falta previa sobre el guardameta.
El duelo continuó con mucha tensión y desgaste físico, y finalmente el partido se extendió hasta el tiempo extra.
En la prórroga, ninguno de los equipos logró romper el empate, manteniendo la igualdad tras un esfuerzo físico extremo.
Ya en la tanda de penales, Orlando Gill se convirtió en figura tras detener el primer lanzamiento alemán a Kai Havertz.
El arquero paraguayo volvió a aparecer como héroe al atajar el tercer penal de Alemania, aunque Paraguay también falló dos ejecuciones.
Fue Jonathan Tah quien terminó errando el último disparo alemán, inclinando la balanza a favor de Paraguay.
Con frialdad, Paraguay convirtió su cuarto penal y aseguró la clasificación a la siguiente ronda.
Los jugadores paraguayos celebraron con desbordante emoción una clasificación histórica que quedará marcada en la memoria del fútbol del país.
Así celebraron los jugadores paraguayos una clasificación que quedará grabada en la historia del fútbol nacional.
En el banquillo, el cuerpo técnico y los suplentes ingresaron corriendo al terreno de juego para unirse a la celebración.
Banderas, gritos y gestos de incredulidad se mezclaban con la euforia de haber eliminado a una potencia como Alemania en una tanda dramática.
Fue una verdadera fiesta, una tarde de orgullo, pasión y alegría desbordada que unió a jugadores y aficionados en un mismo sentimiento: Paraguay estaba entre los mejores del mundo.