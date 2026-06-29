Piden investigación por "supuesta" ayuda a Messi: "Es demasiado descarado"

Arden las edes sociales al extremo de pedir una investigación para jugador tras supuesta ayuda para Lionel Messi en lo que va del Mundial 2026.
Messi ha marcado seis goles en lo que va de este Mundial 2026, el último que anotó fue ante Jordania y esa anotación ha estremecido las redes sociales.
El gol de tiro libre de Lionel Messi frente a Jordania en la victoria de Argentina por 3-1 en el Mundial 2026 no solo sirvió para ampliar el marcador y seguir agrandando la leyenda del capitán albiceleste, sino que también convirtió al guardameta jordano, Yazeed Abulaila, en uno de los protagonistas involuntarios de la jornada.
La polémica nació porque el disparo de Messi, aunque fue ejecutado con precisión y aprovechó que la barrera reducía la visión del arquero, terminó entrando por un sector del arco donde muchos consideran que el portero pudo haber reaccionado mejor.
Abulaila dio un pequeño paso hacia el lado contrario justo antes del remate, quedó completamente descolocado y apenas pudo observar cómo el balón ingresaba en su portería sin siquiera lanzarse.
Esa imagen fue suficiente para que miles de usuarios comenzaran a compartir el video acompañado de bromas, críticas y comparaciones con otros errores históricos de guardametas en los Mundiales.
Tomás Roncero, periodista español de Diario AS, se pronunció sobre el gol de Messi.
Las redes sociales se llenaron de comentarios que insinuaban, en tono de burla, que el arquero "quería recibir un gol de Messi" para quedar en la historia o que había facilitado la anotación del astro argentino.
Incluso varios aficionados recordaron que no fue la primera vez que Abulaila quedó mal parado en un tiro libre durante ese encuentro, ya que el primer gol argentino, convertido por Giovani Lo Celso, también llegó mediante una ejecución a balón parado en la que el guardameta adivinó el lado equivocado.
El debate continuó durante horas entre quienes responsabilizaban completamente al guardameta y quienes destacaban la enorme calidad técnica del ocho veces ganador del Balón de Oro
Algunos señalan que hay que investigar al portero de Jordania.
Las repercusiones no tardaron en multiplicarse porque la repetición de la jugada desde distintos ángulos dio pie a todo tipo de interpretaciones. Mientras algunos aficionados aseguraban que el guardameta reaccionó demasiado tarde, otros centraron el debate en el extraño movimiento que realizó justo antes de que Messi golpeara el balón.
Las redes sociales han estallado sobre ese gol de Messi.
La discusión se mantuvo durante varias horas entre aficionados, periodistas y exfutbolistas, convirtiendo el gol en uno de los momentos más virales del Mundial 2026.