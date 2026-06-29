Piden investigación por "supuesta" ayuda a Messi: "Es demasiado descarado"

El gol de tiro libre de Lionel Messi frente a Jordania en la victoria de Argentina por 3-1 en el Mundial 2026 no solo sirvió para ampliar el marcador y seguir agrandando la leyenda del capitán albiceleste, sino que también convirtió al guardameta jordano, Yazeed Abulaila, en uno de los protagonistas involuntarios de la jornada.