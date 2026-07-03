Lafise será banco en Guatemala tras aprobación de la Junta Monetaria

Ciudad de Guatemala, Guatemala.

La Junta Monetaria (JM) aprobó la incorporación de Lafise Guatemala como el banco número 19 del sistema financiero del país, tras emitir la autorización correspondiente el pasado 3 de junio, según informó la Superintendencia de Bancos (SIB). Saulo De León, titular de la SIB, informó que la resolución fue notificada a la entidad el 11 de junio mediante la resolución 59-2026, con lo cual se habilita el proceso previo al inicio de operaciones bancarias al público. A partir de esta notificación, Lafise dispone de un plazo de seis meses para comenzar a operar como banco, conforme lo establece la Ley de Bancos y Grupos Financieros de Guatemala, con la posibilidad de solicitar una única prórroga por el mismo periodo.

Durante esta etapa previa, la Superintendencia de Bancos realizará la revisión y certificación de los manuales operativos, instalaciones físicas, sistemas tecnológicos, núcleo bancario y procesos de gestión de riesgos de mercado, crédito y tecnología. Roberto Solórzano, gerente general de Lafise Guatemala, confirmó que la entidad ya fue notificada oficialmente y que el proceso avanza conforme a lo establecido por la normativa vigente. Solórzano indicó que, una vez obtenida la autorización final para operar, la institución contempla una contratación inicial de 25 personas, cifra que aumentará progresivamente conforme crezca la cartera de clientes. El grupo financiero también informó que su sede central estará ubicada en el edificio de la antigua Embajada de Estados Unidos, en la zona 10 de la capital, donde actualmente funcionan sus oficinas corporativas y donde también se habilitará la atención al público. De León explicó que el proceso de autorización inició hace dos años, cuando los ejecutivos de Lafise se acercaron a la SIB para dar inicio a las gestiones regulatorias, que incluyeron la evaluación de accionistas, solvencia patrimonial y el origen de los fondos. El funcionario destacó que la incorporación de nuevos actores al sistema bancario fortalece la competencia en el sector financiero, lo que se traduce en beneficios para los usuarios y mayor dinamismo en el mercado.