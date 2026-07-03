Amnistía vehicular ya está vigente: así puede ponerse al día sin multas

Tegucigalpa, Honduras

La disposición busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV), las tasas viales municipales y otros compromisos pendientes, facilitando que miles de propietarios de vehículos se pongan al día.

La amnistía vehicular aprobada por el Congreso Nacional, que exonera del pago de multas, recargos e intereses por mora, ya entró en vigencia. Con esta medida, los conductores que mantienen deudas correspondientes a 2025 o años anteriores podrán regularizar su situación sin asumir estos cargos adicionales.

El Instituto de la Propiedad (IP) informó que, en cumplimiento del decreto aprobado por el Congreso Nacional y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición número 37,177 del 25 de junio de 2026, la amnistía vehicular tendrá una vigencia de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación. En consecuencia, el beneficio estará disponible hasta el 25 de agosto de 2026.

Durante ese período, los propietarios de vehículos con obligaciones pendientes correspondientes al período fiscal 2025 o años anteriores podrán pagar la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV), las tasas viales municipales y suscribir planes de pago dentro del plazo de vigencia de la amnistía, accediendo a la exoneración de multas, intereses y recargos establecida en el decreto.

El beneficio aplica para todos los vehículos inscritos en el Registro de la Propiedad Vehicular, incluidos automóviles, motocicletas y vehículos similares, permitiendo a sus propietarios regularizar su situación.

Actualmente, el Instituto de la Propiedad realiza los ajustes técnicos necesarios para habilitar el sistema informático y garantizar la correcta aplicación del beneficio. El servicio estará disponible a partir de la próxima semana en las instituciones bancarias autorizadas y en las plataformas electrónicas habilitadas por la institución.

Asimismo, el IP aclaró que la amnistía tiene vigencia desde el 25 de junio de 2026, fecha de su publicación en La Gaceta. Por ello, a los ciudadanos que pagaron sus obligaciones a partir de esa fecha, incluyendo multas por mora, el monto correspondiente a esas multas les será acreditado automáticamente como saldo a favor para aplicarlo al pago de la Tasa Única Anual Vehicular del período 2026.

La amnistía anterior, aprobada en febrero de este año, venció en mayo tras permanecer vigente durante cuatro meses. En ese período, las autoridades proyectaban beneficiar a unos 185,178 propietarios de vehículos y motocicletas en todo el país.

Con esta nueva amnistía, el IP busca recuperar parte de la mora acumulada en su cartera. Según registros de la institución, existen 894,354 propietarios de vehículos en mora, con una deuda superior a los 11,000 millones de lempiras.

Las autoridades también informaron que los contribuyentes podrán suscribir arreglos de pago de hasta 12 meses para ponerse al día con esta obligación tributaria. No obstante, recordaron que los convenios deberán formalizarse durante la vigencia de la amnistía para acceder a la exoneración de multas, intereses y recargos.

El trámite podrá realizarse en línea a través del portal www.ip.gob.hn, ingresando a la sección Registro Vehicular, luego a Consultas, Tasa Vehicular y Plan de Pago. Las personas que actualmente mantengan un arreglo de pago con multas incluidas podrán cancelar ese convenio y suscribir uno nuevo para acogerse al beneficio.

El Instituto de la Propiedad advirtió que quienes suscriban arreglos de pago deberán cumplir puntualmente con las cuotas pactadas, ya que, una vez finalizada la amnistía, volverán a aplicarse las multas y recargos en caso de incumplimiento.

Actualmente, por un año de mora, los propietarios de vehículos pagan aproximadamente 3,250 lempiras en multas: 500 lempiras por el primer mes de retraso y 250 lempiras por cada mes adicional.