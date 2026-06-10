¿Ya está vigente la amnistía vehicular en Honduras? Esto es lo que debe saber

San Pedro Sula, Cortés

El beneficio comenzará a aplicarse una vez que sea publicado en el diario La Gaceta , lo que podría ocurrir en las próximas semanas. Con esta amnistía, los propietarios de vehículos y motocicletas deberán pagar únicamente los valores correspondientes a la tasa vehicular y la tasa municipal, quedando exentos de multas, intereses y recargos por mora.

El Congreso Nacional aprobó nuevamente una amnistía vehicular que exonera del pago de multas, recargos e intereses a los propietarios con mora correspondiente a 2025 y años anteriores. Sin embargo, la medida aún no ha entrado en vigencia.

Cabe destacar que la amnistía aprobada en febrero de este año venció en mayo y tuvo una vigencia de cuatro meses. En ese período, la meta era beneficiar a unos 185,178 propietarios de vehículos y motocicletas a nivel nacional.

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad (IP) a LA PRENSA, antes de finalizar el beneficio, la institución registraba 126,079 usuarios que realizaron pagos de matrícula, con una recaudación superior a los 234.5 millones de lempiras. Además, 8,601 usuarios suscribieron planes de pago.

Con esta nueva amnistía, el IP busca recuperar parte de la mora acumulada en su cartera. Según sus registros, existen 894,354 propietarios de vehículos en mora, cuya deuda supera los 11,000 millones de lempiras.

Desde el IP informaron que los conductores podrán suscribir arreglos de pago de hasta 12 meses para ponerse al día con esta obligación tributaria. No obstante, recordaron que el beneficio debe estar vigente para acceder a la exoneración de multas, intereses y recargos. Si los pagos o convenios se realizan antes de la entrada en vigor de la amnistía, dichos cargos continuarán aplicándose.

El trámite puede realizarse en línea a través del sitio web www.ip.gob.hn, ingresando a la sección de Registro Vehicular y luego a Consultas, Tasa Vehicular y Plan de Pago.

Asimismo, si una persona mantiene un arreglo de pago que incluye multas y desea acogerse a la amnistía, podrá cancelar el acuerdo vigente y suscribir uno nuevo para obtener el beneficio. Las autoridades advirtieron que quienes mantengan arreglos de pago deben cumplir con las cuotas en tiempo y forma, ya que, una vez finalizada la amnistía, volverán a aplicarse las multas y recargos en caso de incumplimiento.