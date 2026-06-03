Congreso aprueba amnistía vehicular por dos meses para multas de matrícula y tasas

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó un decreto de amnistía vehicular que concede un período de dos meses para que los propietarios de automotores y motocicletas se pongan al día con sus obligaciones tributarias.

El beneficio económico exonera de forma total el cobro de multas, recargos y otro tipo de sanciones administrativas a los contribuyentes que se encuentran en condición de mora con el Estado de Honduras correspondientes al período fiscal 2025 y años anteriores.​

La medida aprobada por el Poder Legislativo abarca el pago de la Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos y las Tasas Registrales Vehiculares que administra directamente el Instituto de la Propiedad (IP).

De igual manera, el perdón de los recargos e intereses moratorios se extiende a las Tasas Viales Municipales y las diversas contribuciones locales, permitiendo el saneamiento de las cuentas fiscales de miles de conductores a nivel nacional.

​Los alcances de la ley aprobada por el pleno de diputados también benefician de forma directa a aquellos ciudadanos que ya sostienen planes de pago activos con el Registro de la Propiedad Vehicular.

Durante los dos meses de vigencia que estipula el decreto, las cuotas y arreglos financieros acordados previamente con la institución estatal quedarán completamente libres de la aplicación de sanciones o intereses por concepto de retrasos.

​Como mecanismo de transparencia y control legislativo, el decreto obliga a las instituciones responsables de la recaudación y aplicación del beneficio a remitir una auditoría de resultados al parlamento.

Estas entidades estatales dispondrán de un plazo estricto de sesenta días, contados a partir de la finalización de la vigencia de la amnistía, para presentar un informe detallado que cuantifique el impacto económico y el nivel de recaudación alcanzado.