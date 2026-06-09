Aerolíneas amplían rutas y frecuencias en los aeropuertos de Honduras

Honduras cuenta con cuatro aeropuertos internacionales ubicados en San Pedro Sula, La Ceiba, Roatán y Comayagua, por donde circulan más de dos millones de viajeros al año. Entre ellos, el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales se mantiene como uno de los más activos del país.
Desde el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales operan las aerolíneas American Airlines, United Airlines, Copa Airlines, JetBlue, Frontier Airlines, Delta Air Lines, Avianca, TAG Airlines, Tropic Air, Aeroméxico y Air Europa. Por su parte, desde el Aeropuerto Internacional Palmerola operan American Airlines, United Airlines, Copa Airlines, Avianca, Aeroméxico e Iberojet.
Las aerolíneas se mantienen en constante movimiento, aumentando frecuencias y explorando nuevas rutas para ofrecer un mejor servicio a sus pasajeros. Cabe recordar que Spirit Airlines y Volaris dejaron de operar en Honduras este año.
El aeropuerto Ramón Villeda Morales lidera el tráfico de pasajeros en el país, con 1,300,342 viajeros entre nacionales e internacionales. Le siguen el aeropuerto de Roatán, con 504,077 pasajeros, y el de La Ceiba, con 114,483. En conjunto, estas terminales suman 1,918,902 pasajeros.
En 2024, el tráfico aéreo alcanzó los 2,115,337 pasajeros. Esto representa una disminución de 196,435 viajeros en comparación con las cifras registradas hasta 2025. Estos meses son considerados temporada alta debido a las vacaciones de verano en las escuelas bilingües.
Como resultado del incremento en la demanda, varias aerolíneas sustituyen sus aeronaves por otras de mayor capacidad para atender el flujo de pasajeros, que puede alcanzar unos 3,000 viajeros diarios con destino a distintos países del mundo.
En el caso de Frontier Airlines, la aerolínea estadounidense de bajo costo anunció que volverá a conectar San Pedro Sula con la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, desde el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales. El vuelo directo se reanudará el 11 de junio de 2026. Durante el primer mes de operaciones, la compañía ofrecerá dos vuelos semanales, programados para los jueves y domingos. Posteriormente, la frecuencia aumentará a cuatro vuelos por semana: martes, jueves, sábados y domingos.
La aerolínea española Iberojet conectará Madrid y Barcelona con El Salvador a partir de septiembre de 2026. Desde el 13 de septiembre, los vuelos partirán de Madrid hacia El Salvador los domingos, con escala operativa en Barcelona el mismo día. Posteriormente, la aeronave volará desde Barcelona hacia El Salvador los lunes y regresará a Madrid durante la madrugada del martes. La apertura de esta ruta forma parte del plan de expansión regional de Iberojet en Centroamérica, donde el Aeropuerto Internacional Palmerola continúa siendo su principal centro de operaciones y un punto estratégico para la compañía.
Por su parte, la aerolínea panameña Copa Airlines incorporará una tercera frecuencia semanal entre el Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, y el Hub de las Américas, en Panamá, a partir del miércoles 10 de junio de 2026. Los vuelos operarán los martes, miércoles y viernes, llegando a Palmerola a las 10:40 a. m. y despegando hacia Panamá a las 11:35 am.
Air Europa, que opera un vuelo directo entre San Pedro Sula y Madrid, cumplió nueve años de presencia en Honduras en 2026. Esta ruta mantiene una alta demanda, con más de 200 pasajeros por vuelo. Hasta abril de este año, la aerolínea había transportado a más de 380,000 personas y actualmente opera tres vuelos semanales. Los días de salida varían según la temporada y el itinerario mensual de la compañía, aunque habitualmente se programan los lunes, jueves y viernes.