Aerolíneas amplían rutas y frecuencias en los aeropuertos de Honduras

La aerolínea española Iberojet conectará Madrid y Barcelona con El Salvador a partir de septiembre de 2026. Desde el 13 de septiembre, los vuelos partirán de Madrid hacia El Salvador los domingos, con escala operativa en Barcelona el mismo día. Posteriormente, la aeronave volará desde Barcelona hacia El Salvador los lunes y regresará a Madrid durante la madrugada del martes. La apertura de esta ruta forma parte del plan de expansión regional de Iberojet en Centroamérica, donde el Aeropuerto Internacional Palmerola continúa siendo su principal centro de operaciones y un punto estratégico para la compañía.