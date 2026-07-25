El crimen de Eliezer Cruz en Roatán: habría sido perseguido y asesinado a machetazos

Nuevos detalles han salido a la luz sobre el asesinato de Eliezer Isaías Cruz en la comunidad de El Higuero, Roatán, Islas de la Bahía. Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indican que la víctima no solo fue atacada con un machete, sino que también habría intentado escapar antes de ser alcanzada y asesinada por un grupo de personas.De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el crimen ocurrió el viernes 24 de julio, cuando Cruz se encontraba en un campo de fútbol de la zona y fue interceptado por varios individuos.La narración policial establece que el primer ataque ocurrió cuando uno de los sospechosos, identificado como Manuel de Jesús Flores, presuntamente le propinó un machetazo en la mandíbula derecha sin mediar palabras.Tras la agresión inicial, Eliezer Cruz salió corriendo con la intención de salvar su vida. Según la investigación, huyó hacia el desvío de El Higuero con dirección a First Bight e ingresó a una pulpería identificada como Frutas y Verduras Saraí.Sin embargo, la víctima volvió a salir del establecimiento y continuó su huida hasta descender por un barranco, donde, de acuerdo con la versión investigativa, fue alcanzada por varios hombres que presuntamente la atacaron en repetidas ocasiones con machetes hasta causarle la muerte.La investigación dio un nuevo giro este sábado, cuando las autoridades confirmaron la captura de otras dos personas presuntamente vinculadas con el crimen. Los sospechosos fueron requeridos cuando intentaban abandonar Roatán a bordo de un ferry, en un operativo ejecutado por los cuerpos de seguridad.Horas antes, la Policía ya había informado sobre la captura de Manuel de Jesús Flores, de 68 años, y Edi Donaldo Flores Bautista, de 20 años, quienes enfrentan una investigación por su presunta participación en el asesinato de Eliezer Isaías Cruz.Durante las diligencias, los agentes decomisaron prendas de vestir con aparentes manchas de sangre, teléfonos celulares y otros indicios que serán sometidos a análisis periciales para fortalecer la investigación.Mientras las autoridades avanzan con el caso, en redes sociales han surgido versiones encontradas sobre la víctima. Algunos habitantes de la isla aseguran que Eliezer Cruz era señalado por presuntamente intimidar a pobladores con palabras ofensivas y comportamientos considerados inapropiados. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades y forman parte de comentarios difundidos entre residentes de la zona.En contraste, otros isleños describieron a Cruz como un hombre trabajador que desde muy joven luchaba por salir adelante y rechazaron los señalamientos que han circulado tras su muerte.La familia también ha reaccionado públicamente. A través de Facebook, una de las hermanas de la víctima publicó un breve mensaje en el que pidió: "Justicia para mi hermano", mientras exige que el crimen sea esclarecido y que todos los responsables enfrenten la justicia.La Dirección Policial de Investigaciones mantiene abiertas las pesquisas para determinar la participación de cada uno de los implicados y no descarta nuevas capturas conforme avancen las diligencias relacionadas con este homicidio ocurrido en Roatán.