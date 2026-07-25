El crimen de Eliezer Cruz en Roatán: habría sido perseguido y asesinado a machetazos

Nuevos detalles han salido a la luz sobre el asesinato de Eliezer Isaías Cruz en la comunidad de El Higuero, Roatán, Islas de la Bahía. Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indican que la víctima no solo fue atacada con un machete, sino que también habría intentado escapar antes de ser alcanzada y asesinada por un grupo de personas.