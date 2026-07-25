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El crimen de Eliezer Cruz en Roatán: habría sido perseguido y asesinado a machetazos

Nuevos datos revelan cómo ocurrió el asesinato de Eliezer Cruz en Roatán. La Policía ya capturó a cuatro sospechosos por el crimen

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Nuevos detalles han salido a la luz sobre el asesinato de Eliezer Isaías Cruz en la comunidad de El Higuero, Roatán, Islas de la Bahía. Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indican que la víctima no solo fue atacada con un machete, sino que también habría intentado escapar antes de ser alcanzada y asesinada por un grupo de personas.

 Fotos: redes sociales
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De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el crimen ocurrió el viernes 24 de julio, cuando Cruz se encontraba en un campo de fútbol de la zona y fue interceptado por varios individuos.
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La narración policial establece que el primer ataque ocurrió cuando uno de los sospechosos, identificado como Manuel de Jesús Flores, presuntamente le lanzó un machetazo en la mandíbula sin mediar palabras.
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Tras la agresión inicial, Eliezer Cruz salió corriendo con la intención de salvar su vida. Según la investigación, huyó hacia el desvío de El Higuero con dirección a First Bight e ingresó a una pulpería.
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Sin embargo, la víctima volvió a salir del establecimiento y continuó su huida hasta descender por un barranco, donde, de acuerdo con la versión investigativa, fue alcanzada por varios hombres que presuntamente la atacaron en repetidas ocasiones con machetes hasta causarle la muerte.
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La DPI sostiene que al menos cinco personas habrían participado en la agresión, por lo que las diligencias continúan para identificar y capturar al resto de los implicados.
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La investigación dio un nuevo giro este sábado, cuando las autoridades confirmaron la captura de otras dos personas presuntamente vinculadas con el crimen. Los sospechosos fueron requeridos cuando intentaban abandonar Roatán a bordo de un ferry, en un operativo ejecutado por los cuerpos de seguridad.
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Horas antes, la Policía ya había informado sobre la captura de Manuel de Jesús Flores, de 68 años, y Edi Donaldo Flores Bautista, de 20 años, quienes enfrentan una investigación por su presunta participación en el asesinato de Eliezer Isaías Cruz.
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Durante las diligencias, los agentes decomisaron prendas de vestir con aparentes manchas de sangre, teléfonos celulares y otros indicios que serán sometidos a análisis periciales para fortalecer la investigación.
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En redes sociales han surgido versiones encontradas sobre la víctima. Algunos habitantes de la isla aseguran que Eliezer Cruz era señalado por presuntamente intimidar a pobladores con palabras ofensivas y comportamientos considerados inapropiados. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades.
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En contraste, otros isleños describieron a Eliezer Cruz como un hombre trabajador que desde muy joven luchaba por salir adelante y rechazaron los señalamientos que han circulado tras su muerte.
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La Dirección Policial de Investigaciones mantiene abiertas las pesquisas para determinar la participación de cada uno de los implicados y no descarta nuevas capturas conforme avancen las diligencias relacionadas con este homicidio ocurrido en Roatán.
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