"Fulminante" y "Carlitos" generaban millones en extorsión para la 18, según la Daet

Dos jóvenes señalados como presuntos integrantes de la pandilla 18 fueron capturados en la colonia San Sebastián de San Pedro Sula, Cortés.
Según las investigaciones policiales, los sospechosos serían responsables de coordinar el cobro de dinero producto de extorsiones contra comerciantes y transportistas del sector este de la ciudad.
Esta actividad, indica el informe, generaba ingresos superiores al medio millón de lempiras mensuales para la estructura criminal.
Los detenidos fueron identificados como Kenneth Alexander Córdova Peña, de 18 años, conocido con el alias de "Fulminante", y otro individuo identificado con el alias de "Carlitos", también conocido como "Paisa Firme".
La detención fue coordinada y ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet).
Durante la operación, los agentes les decomisaron dinero en efectivo, que presuntamente provenía de las extorsiones, una pistola de uso permitido, una motocicleta y un teléfono celular que, según la investigación, habría sido utilizado para comunicarse con las víctimas.
Tras su captura, ambos fueron remitidos a las autoridades competentes y enfrentarán un proceso por los supuestos delitos de extorsión y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.
Durante la operación se les decomisó dinero en efectivo, un arma de fuego y equipo de telefonía móvil.