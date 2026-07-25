Un disparo por la espalda: así murió el exregidor Rafael Herrera tras reclamar por un perro

Lo que comenzó como un reclamo por la mordedura de un perro terminó en una tragedia que ha conmocionado al municipio de Goascorán, Valle, tras la muerte del exregidor Rafael Herrera.
Un intercambio que, según las primeras investigaciones, parecía haber concluido sin mayores incidentes terminó con la vida del exregidor y comerciante Rafael Herrera y con su hijo gravemente herido.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la Policía Nacional, todo se originó cuando el hijo de Herrera regresó a su vivienda tras haber sido mordido por un perro. El incidente llevó a padre e hijo a buscar al propietario del animal para reclamar por lo ocurrido.
Ambos se dirigieron hasta la vivienda del dueño de los perros con la intención de exigir una explicación por el ataque. Hasta ese momento, la situación respondía a un conflicto vecinal derivado de la agresión sufrida por el joven.
Sin embargo, las autoridades sostienen que el desenlace ocurrió cuando padre e hijo ya se retiraban del lugar. Según el reporte policial, fue en ese instante cuando el propietario del perro presuntamente sacó un arma de fuego y abrió fuego contra ambos.
En un comunicado, la Policía Nacional detalló que las primeras indagaciones apuntan a que las víctimas recibieron los disparos cuando ya daban la espalda al presunto agresor.
"Las primeras investigaciones revelan que cuando el hijo del occiso llegó a su casa con una mordida de un perro, éste fue a reclamarle al dueño junto a su hijo y cuando estos se dieron la espalda, el ahora detenido les disparó. El hijo quedó herido y el papá falleció", indicó la institución.
Los disparos alcanzaron a Rafael Herrera y a su hijo. El exregidor murió a consecuencia de las heridas sufridas, mientras que el joven sobrevivió al ataque, aunque fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica y su estado de salud continúa siendo reservado.
Tras conocerse el hecho, equipos de investigación de la Policía Nacional iniciaron las diligencias para ubicar al responsable. Horas después, la institución confirmó la captura del hombre señalado como principal sospechoso del crimen.
Las autoridades informaron que el detenido, identificado como Pascual, será remitido al Ministerio Público para responder por los delitos que se le imputen conforme avance el proceso penal. Mientras tanto, continúan recopilando pruebas, testimonios y demás evidencias para fortalecer el expediente judicial.
Aunque la principal hipótesis apunta a que el crimen se originó por el reclamo relacionado con la mordedura del perro, la Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y determinar todas las responsabilidades.
El asesinato ha causado consternación entre los habitantes de Goascorán, donde Rafael Herrera era ampliamente conocido por haber ejercido como exregidor municipal y por su actividad como comerciante.