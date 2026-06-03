Reforma al subsector eléctrico: los cambios que plantea para la Enee

La reforma ordena además la escisión vertical de la Enee para transformarla en al menos tres sociedades mercantiles independientes: una de generación, una de transmisión y una de distribución. La subsidiaria de generación administraría las centrales hidroeléctricas y la producción de energía. La de transmisión gestionaría las líneas de alta tensión y el transporte de energía. Por su parte, la de distribución tendría a su cargo el suministro a los consumidores y la facturación del servicio eléctrico.