En Costa Rica capturan al "Diablo", el narco prófugo más buscado

San José, Costa Rica

Las autoridades de Costa Rica capturaron este viernes tras un intercambio de disparos a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el narcotraficante más buscado del país, prófugo de la justicia durante 10 años y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 500.000 dólares.

"En una operación policial bastante compleja logramos detener a Alejandro Arias Monge, conocido como el Diablo, así como a dos sujetos muy importantes para la historia criminal del país como lo son alias Tan (Jonathan Pérez Méndez), que ha generado una gran cantidad de homicidios, y otro conocido como Coco Guácimo (Roney Ríos Oconitrillo), que fue dado de baja", declaró el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto. Soto explicó que el operativo se llevó a cabo en la localidad de Sarapiquí, provincia de Heredia, en el este del país, y que se logró la captura de Diablo y Tan después de un intercambio de disparos en el que falleció Ríos Oconitrillo. Además, cinco oficiales resultaron heridos, de los cuales cuatro se encuentran estables y uno en condición delicada. En la propiedad donde se llevó a cabo el operativo los oficiales encontraron 5 fusiles de guerra de alto calibre FAL y AK-47, 3 pistolas y drones que eran utilizados para vigilar el sitio. El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, destacó el trabajo del Poder Judicial a través del OIJ y la Fiscalía de Crimen Organizado para llevar a cabo estas detenciones y lamentó que cinco oficiales resultaran heridos.

¿Quiénes son Diablo y Tan?

En abril de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la recompensa de 500.000 dólares por información que permitiera ubicar o capturar a Diablo, a quien las autoridades judiciales de Costa Rica atribuyen ser el líder de un grupo internacional dedicado a actividades de narcotráfico, robo, homicidios por sicarios y legitimación de capitales. La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos también atribuye a Arias Monge haber conspirado con organizaciones narcotraficantes para transportar cargamentos de cocaína procedentes de Colombia. Diablo era buscado por las autoridades costarricenses desde hace 10 años tras ausentarse de un juicio por homicidio y en la actualidad acumula numerosas causas por delitos de narcotráfico y homicidio.

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