Argentina vs Cabo Verde, EN VIVO, Mundial 2026: Horario y dónde verlo

Miami, Estados Unidos.

El encuentro promete emociones, ya que enfrente estará una selección africana que ha sido una de las grandes revelaciones del torneo tras superar una complicada fase de grupos y llegar invicta a la ronda eliminatoria.

La selección de Argentina afronta este viernes uno de los partidos más importantes desde que comenzó el Mundial 2026. La vigente campeona del mundo se mide a la sorprendente Cabo Verde por los dieciseisavos de final, con el objetivo de mantener vivo el sueño del bicampeonato y seguir avanzando hacia una nueva conquista mundialista.

Todas las miradas estarán puestas nuevamente en Lionel Messi, quien atraviesa un momento extraordinario. El capitán argentino llega como el máximo goleador de la Copa del Mundo 2026 con seis anotaciones, liderando la pelea por la Bota de Oro y siendo el principal referente ofensivo de la Albiceleste.

Además, el rosarino continúa ampliando su legado en la historia de los Mundiales: es el máximo goleador histórico del torneo, suma una impresionante racha de partidos consecutivos marcando y buscará seguir aumentando unas estadísticas que parecen inalcanzables para las futuras generaciones.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega como amplio favorito después de completar una impecable fase de grupos, donde mostró solidez defensiva y una gran eficacia en ataque. Sin embargo, el propio seleccionador ha evitado cualquier exceso de confianza y advirtió que Cabo Verde merece el máximo respeto. El combinado africano sorprendió al mundo al mantenerse invicto frente a rivales de peso como España, Uruguay y Arabia Saudita, demostrando un sistema defensivo muy ordenado y una gran capacidad para competir contra selecciones de primer nivel.

Para Cabo Verde será una cita histórica. En su primera participación mundialista ya ha roto todos los pronósticos y ahora intentará protagonizar una de las mayores sorpresas de la competición eliminando a la actual campeona. Su principal esperanza será resistir los ataques argentinos y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe, mientras que Argentina buscará imponer desde el inicio la calidad de futbolistas como Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister para evitar cualquier sobresalto.

El vencedor de este atractivo compromiso ya conoce cuál será su siguiente desafío. El rival en los octavos de final saldrá del enfrentamiento entre Egipto y Australia, partido que también se disputará este viernes.

Quien avance de la llave entre Argentina y Cabo Verde volverá a la acción el martes 7 de julio, cuando dispute los octavos de final en Atlanta, en busca de un lugar entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026.