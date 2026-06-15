España vs Cabo Verde, EN VIVO, Mundial 2026, La Roja de Yamal debuta

Atlanta, Estados Unidos.

La espera terminó para España. Este lunes 15 de junio, la selección dirigida por Luis de la Fuente pone en marcha su aventura en el Mundial de 2026 enfrentándose a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un duelo correspondiente al Grupo H que también integran Uruguay y Arabia Saudita. La Roja llega a la Copa del Mundo con el cartel de una de las máximas favoritas al título, impulsada por una generación repleta de talento y respaldada por los éxitos recientes que la devolvieron a la élite del fútbol internacional.

La selección española afronta este estreno con la misión de enviar un mensaje contundente al resto de candidatos. Tras conquistar la Eurocopa y consolidar un proyecto sólido bajo el mando de Luis de la Fuente, el objetivo es claro: conquistar la segunda estrella de su historia y volver a lo más alto del fútbol mundial dieciséis años después del título obtenido en Sudáfrica 2010.

Sorpresa en el 11 de La Roja

La gran novedad en España es la ausencia de Lamine Yamal en el once titular. Aunque la joven estrella del FC Barcelona ya se encuentra recuperada de las molestias físicas que arrastraba, el seleccionador Luis de la Fuente confirmó que no arrancará de inicio ante Cabo Verde. España ya tiene todo listo para su estreno en el Mundial 2026 y el once inicial ha generado conversación inmediata por varias decisiones llamativas del cuerpo técnico. Gavi aparece como titular en un rol más adelantado, una decisión que ha generado debate por su regreso al once en un partido de máxima exigencia, dejando claro que el cuerpo técnico confía plenamente en su intensidad y capacidad de presión.

Enfrente estará una Cabo Verde que vive el momento más importante de su historia futbolística. El conjunto africano disputará su primer partido en una Copa del Mundo y buscará sorprender a una potencia mundial en su debut absoluto en el torneo. La selección caboverdiana es una de las cuatro debutantes de esta edición y llega sin presión, pero con la ilusión de convertirse en una de las grandes revelaciones del campeonato. Aunque España parte como amplia favorita, en el entorno de La Roja existe cautela. Los mundiales suelen dejar sorpresas desde la fase de grupos y Cabo Verde ha demostrado en los últimos años ser una selección competitiva, capaz de complicar a rivales con mayor tradición. Por ello, el combinado español intentará imponer su calidad desde los primeros minutos y evitar cualquier sobresalto que pueda comprometer sus aspiraciones.

Además de buscar los tres puntos, España sabe que una victoria convincente podría ser clave en la lucha por el liderato del Grupo H, especialmente considerando que más adelante tendrá que enfrentarse a Uruguay, que aparece como su principal rival por el primer puesto. El debut mundialista suele marcar el tono de todo el torneo y La Roja quiere comenzar con autoridad un camino que sueña con terminar el próximo 19 de julio levantando la Copa del Mundo.

Hora y transmisión

El duelo España vs Cabo Verde de este lunes 15 de junio comenzará a las 10 de la mañana, horario de Honduras. Se podrá ver solo por Tigo Sports y seguir vía online por la web de Diario LA PRENSA.

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