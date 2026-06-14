España sufre un duro revés con Lamine antes de su debut en el Mundial 2026

Atlanta, Estados Unidos.

“Han vivido un proceso de recuperación parecido. Nico y Lamine - Yamal- tienen una gran relación y han sido felices. Ellos, y Víctor, si el partido lo demanda”, añadió.

“La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, siguiendo el plan previsto. Está fantásticamente, entrenando muy bien. Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal , Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo”, dijo en rueda de prensa.

Luis de la Fuente, seleccionador español, confirmó que Lamine Yamal , Nico Williams y Víctor Muñoz, los tres futbolistas que arrancaron la concentración lesionados y que ya están recuperados, no serán titulares en el estreno del Mundial ante Cabo Verde este 15 de junio.

“Estamos siguiendo las indicaciones de los médicos. E indican que Lamine Yamal está para jugar mañana sin ningún contratiempo, aunque el fútbol es una actividad de riesgo. Está en perfectas condiciones de jugar mañana. 90 minutos no, pero sí para participar en base al momento del partido”, amplió sobre Lamine Yamal.

Un once titular que Luis de la Fuente tiene claro en su cabeza y que no ha cambiado durante la concentración.

“Los entrenamientos han ido tal cual habíamos pensado. El rendimiento de los jugadores te hace cuestionarte cosas porque son muy buenos y tienen actuaciones especiales. Pero sigo con la misma idea y vamos a seguir con ella”, señaló.

España debuta en el Mundial ante Cabo Verde, selección a la que Luis de la Fuente considera una sorpresa en el Mundial.

“Cabo Verde es un equipo con conceptos tácticos muy bien definidos. Con futbolistas poderosos físicamente y muy veloces. Han dejado fuera a Camerún y muchos de ellos están jugando en grandes ligas europeas. Seguramente sea una de las sorpresas del Mundial y nos va a exigir mucho”, señaló.

“Hay una gran igualdad. Se han dado resultados que nadie apostaba por ellos y eso demuestra el nivel que tienen algunas selecciones. En cualquier caso, si de algo nos caracterizamos, es en considerar el resto inmediato el más importante de nuestra vida. Afrontamos el partido contra Cabo Verde como el más importante del Mundial. Si alguien piensa que el partido contra Cabo Verde va a ser fácil, se equivoca”, completó.

Un partido que contará con pausa de hidratación, como todos los partidos del Mundial. Medida que valoró Luis de la Fuente.

“Siempre digo que velo por la salud de los futbolistas. Siempre. En condiciones extremas en cuanto a calor es una medida acertadísima. Mañana con la temperatura del estadio, un poco frío, no hace tanta falta; pero si hay que seguir la norma, se sigue. Hemos vivido todos esta semana unas temperaturas tremendas, una humedad altísima... Esas pausas te dan un respiro y energía para competir”, dijo.

“En el parón les dejaremos que descansen, que recuperen la respiración, que beban y les daremos las indicaciones juntas para que vuelvan con la misma intensidad”, comentó sobre su plan durante la pausa de hidratación.

Luis de la Fuente, además, ponderó en rueda de prensa a sus centrocampistas, a los que catalogó como “el mejor centro del campo”, y a sus tres porteros.

“Con respeto a todos, tengo el mejor centro del campo del mundo. Es verdad. Tenemos al Balón de Oro, A Zubimendi que podría ser Balón de Oro, Fabían, Pedri, Olmo, Merino, Gavi... ¿A quién quito? Son todos muy buenos”, destacó.

Sobre la portería, reconoció que le han hecho “la vida imposible”, como aseguró David Raya días atrás.

“Lo han hecho. La rivalidad te hace mejorar. Sin rivalidad te asientas en la comodidad y eso es peligroso. Tienes que estar al mejor nivel. Son tres porteros excepcionales. Me encanta que hablemos de David Raya, es uno de los mejores porteros del mundo, como Unai Simón y Joan García. Soy un privilegiado y es una suerte poder elegir entre tres grandes porteros porque el que elija es un acierto seguro y vamos a disfrutarlo”, dijo. EFE