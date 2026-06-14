Mundial 2026: Récord de Neuer, gol histórico de Curazao y una celebración viral

Curazao sufrió una dura goleada en su estreno mundialista al ser arrollada por una implacable Alemania. El conjunto teutón no tuvo piedad, firmó una exhibición ofensiva y dejó una lluvia de goles que quedará marcada en la historia de la Copa del Mundo.
Esta aficionado llegó bien identificada con los colores de Alemania para ver el debut de su selección en este Mundial 2026.
La goleada de Alemania sobre Curazao también contó con invitados de lujo en las gradas. Las cámaras captaron la presencia de Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger y Jürgen Klopp, tres figuras icónicas del fútbol alemán que no quisieron perderse el debut de la Mannschaft en el Mundial 2026.
El estadio de Houston lucía completamente lleno para presenciar el duelo entre alemanes y curazoleños por la primera fecha del grupo E de la Copa del Mundo.
Dick Advocaat ha dirigido a selecciones como la de Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Bélgica, Rusia, Serbia o Irak, está ahora al frente de Curazao y con ella se ha convertido en el técnico más mayor en dirigir un partido de la Copa del Mundo. A sus 78 años, cumplirá 79 en septiembre, nacido en la Haya está haciendo historia con Curazao y ha batido un récord enfrentándose, curiosamente, al técnico más joven de esta Mundial: Julius Nagglesman, de 38 años.
Al sonar el silbatazo inicial del partido, fue histórico para la isla de Curazao porque debutaban oficialmente en una Copa del Mundo de la FIFA y era ante la poderosa Alemania, cuatro veces campeona del torneo.
Felix Nmecha fue el encargado de anotar el primer gol teutón en la Copa del Mundo y lo festejó de esta manera, una celebración que ha venido haciendo Lamine Yamal cuando anota.
Para sorpresa de todo el mundo, Curazao respondió. 15 minutos después, apareció Livano Comenencia para anotar el PRIMER GOL de Curazao en su debut en una Copa del Mundo.
Livano Comenencia aprovechó un balón que le llegó en los linderos del área alemana, para sacar un potente derechazo de zurda para vencer a Manuel Neuer.
155 mil habitantes. Debut mundialista. Primer gol en la historia de Curazao en una Copa del Mundo. Alemania se quedó con los puntos, pero nadie le quitará a Curazao lo que representa ese momento.
Livano Comenencia anotó el primer gol de la historia de su país en un Mundial contra Alemania y celebrarlo haciendo el You Can't See Me de John Cena.
Al final del primer tiempo, Alemania se fue al descanso con una amplía ventaja de 3-1 luego de haber sufrido un momento de nerviosismo tras el empate de Curazao en el minuto 21.
Jamal Musiala anotó su primer gol en una Copa del Mundo y lo hizo al minuto 47, solo dos después del inicio del segundo tiempo. El joven alemán firmó el cuarto de su selección y ya era goleada.
Finalmente, Alemania ganó 7-1 con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav; el descuento lo hizo Livano Comenencia.
La última vez que Alemania ganó 7-1 en una Copa del Mundo fue en Brasil 2014 y justamente ante la anfitriona del torneo, mismo donde salieron campeones y lo hizo nuevamente en 2026 contra Curazao.
Curazao no pudo aguantar ante la jerarquía de Alemania y cayó 7-1 en su estreno en la Copa del Mundo. ¡Es el segundo peor debut de una selección en un Mundial!.