Mundial 2026: Récord de Neuer, gol histórico de Curazao y una celebración viral

Dick Advocaat ha dirigido a selecciones como la de Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Bélgica, Rusia, Serbia o Irak, está ahora al frente de Curazao y con ella se ha convertido en el técnico más mayor en dirigir un partido de la Copa del Mundo. A sus 78 años, cumplirá 79 en septiembre, nacido en la Haya está haciendo historia con Curazao y ha batido un récord enfrentándose, curiosamente, al técnico más joven de esta Mundial: Julius Nagglesman, de 38 años.