FIFA toma rotunda decisión con el árbitro expulsado por Trump y EEUU del Mundial 2026

Después de que fuera expulsado de Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump para pitar el Mundial 2026, el árbitro somalí Omar Artan recibe una noticia importante por parte de la FIFA.
Omar Artan fue uno de los primeros protagonistas del Mundial 2026 luego de que fuera expulsado para pitar en la Copa del Mundo.
Antes del comienzo del Mundial, estalló la polémica; Estados Unidos no le dejó entrar al país aunque tenía visado válido y acreditación de la FIFA.
El gobierno de Donald Trump le sacó tarjeta roja a Omar Artan y lo dejó afuera del Mundial 2026. Un duro golpe para el árbitro.
Omar Artan es considerado uno de los mejores árbitros de fútbol de África, pero a pesar de su impresionante trayectoria y sus numerosos premios, no pudo arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA después de que las autoridades de inmigración estadounidenses le negaran la entrada al país.
Las autoridades le negaron la entrada en el aeropuerto internacional de Miami el sábado por “preocupaciones de verificación”, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en un comunicado sin dar detalles sobre esas preocupaciones.
Se le denegó la entrada tras unas comprobaciones que revelaron “información desfavorable, incluyendo vínculos con presuntos miembros de organizaciones terroristas”, según explicó un funcionario de la administración de Donald Trump.
Según la Embajada de Somalia en Kenia, que tramitó el documento, a Artan se le había expedido una visa para viajar a Estados Unidos la semana pasada.
La decisión de negar a un oficial de partido designado por la FIFA el permiso para ingresar al país anfitrión de una Copa del Mundo es sumamente inusual. Artan debía reunirse con otros árbitros del Mundial en su base de entrenamiento en Miami.
Somalia es uno de casi 40 países sometidos a nuevas restricciones de viaje en el marco de la estricta arremeditda contra la inmigración del gobierno de Donald Trump. Eso generó preocupación de que aficionados, jugadores y oficiales de esos países —la mayoría de África— pudieran verse atrapados en la ofensiva y que les negaran la entrada para la Copa del Mundo pese a contar con visas válidas.
Artan le dijo a The New York Times que fue entrevistado en el aeropuerto de Miami durante 11 horas por funcionarios fronterizos, quienes le preguntaron por qué había viajado a Estados Unidos y lo interrogaron sobre la política somalí y el grupo militante al-Shabab, que libra una insurgencia contra el gobierno allí. Les mostró documentación de la FIFA y fotos de su carrera arbitral, dijo.
Tras el interrogatorio, fue puesto en una celda de retención y enviado de regreso en un avión a Estambul, Turquía, desde donde había tomado su vuelo de conexión a Estados Unidos. “Creo que tienen un problema con mi país”, dijo Artan al Times, y añadió que tenía los documentos correctos y la visa. Dijo que no le informaron por qué se le negó la entrada, según el periódico.
La FIFA afirmó que no participó en los procesos migratorios y que las autoridades de Estados Unidos le informaron que el “estatus no se modificará por el momento”. Señaló que Artan no podría entrenar ni arbitrar en el Mundial 2026. Días después, la organización de Infantino brindó una noticia importante al árbitro.
La FIFA decidió que pagará al árbitro somalí Omar Artan por sus designaciones para partidos de la Copa del Mundo —según información de ESPN—, después de que se le negara la entrada a Estados Unidos antes del inicio del torneo.
Un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. citó "inquietudes relacionadas con la verificación de antecedentes" como motivo para impedir la entrada al país del árbitro de 34 años. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió a los críticos que "se calmaran y se relajaran" al ser cuestionado sobre la falta de una intervención exitosa de la FIFA a favor de Artan.
Sin embargo, diversas fuentes han señalado que Artan recibirá la remuneración completa por sus compromisos en la Copa del Mundo. La cifra exacta aún está por determinarse, ya que depende del número de partidos que se le habrían asignado y se pagará hasta que termine el torneo.
El inglés Keith Hackett, exárbitro de la FIFA, afirmó que se esperaba que un árbitro del Mundial de este año ganara 100.000 dólares. Posteriormente, sugirió que Artan debería recibir la misma cantidad como compensación por habérsele denegado la entrada al país.
Tras la exclusión de Artan de la Copa del Mundo, la UEFA decidió designar a este árbitro para dirigir la Supercopa de la UEFA, un encuentro de pretemporada que enfrentará en agosto, en Salzburgo (Austria), al Paris Saint-Germain —campeón de la Champions— y al Aston Villa —campeón de la Europa League—.
El árbitro Omar Abdulkadir Arta fue recibido como un héroe a su regreso a Somalia. Decenas de personas -incluidos aficionados, periodistas y autoridades- dieron la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de la capital, Mogadiscio.