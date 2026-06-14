FIFA toma rotunda decisión con el árbitro expulsado por Trump y EEUU del Mundial 2026

Tras el interrogatorio, fue puesto en una celda de retención y enviado de regreso en un avión a Estambul, Turquía, desde donde había tomado su vuelo de conexión a Estados Unidos. “Creo que tienen un problema con mi país”, dijo Artan al Times, y añadió que tenía los documentos correctos y la visa. Dijo que no le informaron por qué se le negó la entrada, según el periódico.