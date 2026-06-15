Real Madrid mete miedo: Hace oficial fichaje y le da duro golpe al Barcelona

Madrid, España.

El lateral izquierdo español Marc Cucurella jugará en el Real Madrid las próximas seis temporadas al haber alcanzado un acuerdo con el Chelsea inglés, donde ha jugado las últimas cuatro campañas, según anunció este lunes el club merengue. El club madridista dio a conocer en un comunicado el traspaso de Cucurrella, de 27 años y quien se encuentra concentrado con la selección española para disputar el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Después de que se hiciera oficial el regreso del portugués Jose Mourinho al banquillo del conjunto blanco después de trece temporadas de su primera etapa, Cucurella es el primer fichaje confirmado para reforzar la plantilla.

El presidente del club, Florentino Pérez, también garantizó durante la campaña electoral las incorporaciones del central francés Ibrahima Konaté, quien llegaría libre tras finalizar su vínculo con el Liverpool, y del lateral neerlandés Denzel Dumfries, que mantiene contrato con el Inter de Milán hasta 2028. A esos nombres se une el del portugués Bernardo Silva, quien también ha terminado contrato con el Manchester City y estaría en la órbita del Real Madrid tras la llegada de Mourinho.

Pérez anunció además, antes de las elecciones ganadas el pasado día 7, que intentaría fichar a una superestrella por 150 millones de euros. Sin embargo, la oferta presentada por el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, fue rechazada por el conjunto rojiblanco.

Millones pagados y golpe al Barcelona

En su comunicado, el Real Madrid no ha concretado la cantidad pagada por Cucurella, que, según algunos medios, se cifraría entre 50 y 60 millones de euros. El defensa catalán, nacido en Alella (Barcelona), tenía contrato con el conjunto inglés hasta el 30 de junio de 2029. Con el Chelsea, Cucurella ha disputado 163 partidos, en los que registró nueve goles y trece asistencias. Además, conquistó el Mundial de Clubes del año pasado y una Liga Conferencia.

El lateral se formó en las categorías inferiores del Barcelona, club con el que debutó en la temporada 2017-2018 y ganó una Copa del Rey. Su destacado rendimiento en Inglaterra y con la selección española llevó incluso a que el conjunto azulgrana valorara seriamente su regreso para la próxima campaña. Sin embargo, el Real Madrid se adelantó en la operación y terminó asegurando su fichaje.

