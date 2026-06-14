Real Madrid con otro bombazo: ¡Ficha a exjugador del Barcelona!; "Ya hay acuerdo"

El Real Madrid sigue trabajando y este domingo se ha confirmado su nuevo fichaje de cara a la temporada 2026-2027: ¡Jugador con pasado en el Barcelona!
'The Special One' ya está armando su equipo para encarar su regreso a los banquillos del Real Madrid.
Uno de los primeros en confirmarse fue el del neerlandés Denzel Dumfries para reforzar la zona baja del equipo madrileño.
Asimismo, Fabrizio Romano reveló que Konaté y Bernardo Silva serían los otros refuerzos para el Real Madrid de cara a la siguiente campaña.
Ahora, el Real Madrid sigue moviendo sus fichas y este domingo ha sorprendido con un nuevo refuerzo: ¡Un ex Barcelona!
Fabrizio Romano ha revelado detalles del nuevo refuerzo en la segunda era de Mourinho.
Se trata del lateral izquierdo, Marc Cucurella, una de las piezas más destacadas del Chelsea y de la selección nacional de España.
A pocas horas del debut de España en el Mundial 2026, el nombre de Cucurella protagoniza una de las noticias más impactantes del mercado de fichajes. Según reveló el periodista especializado Fabrizio Romano, el defensor tiene un acuerdo avanzado para convertirse en nuevo jugador del Real Madrid y sumarse al ambicioso proyecto encabezado por José Mourinho.
El lateral, que apunta a ser titular con la selección española en la Copa del Mundo, era seguido de cerca por varios gigantes europeos. Sin embargo, el conjunto merengue logró adelantarse a todos sus competidores, incluidos el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, clubes que llevaban semanas trabajando en su incorporación.
"Real Madrid alcanza acuerdo verbal para fichar a Marc Cucurella del Chelsea. Acuerdo verbal en marcha entre todas las partes, el jugador también — es el lateral izquierdo deseado por Mourinho. Cucurella deja #CFC y se une al Madrid tras el Mundial", informó Romano.
Además detalló que "el lateral izquierdo español firmará un contrato a largo plazo válido por 6 años y ya ha acordado el traspaso".
"Marc Cucurella se une al Real Madrid por un paquete de 60 millones de euros procedente del Chelsea", complementó.
El internacional español se uniría a una lista de incorporaciones que también incluye a Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva, futbolistas que todavía no han sido anunciados oficialmente, pero que forman parte de la profunda renovación impulsada por Mourinho en su regreso al banquillo del Santiago Bernabéu.
Fuentes cercanas a la operación aseguran que el Real Madrid y el Chelsea continúan ultimando los detalles económicos del traspaso. La intención del club blanco es cerrar el acuerdo cuanto antes para evitar que una destacada actuación del futbolista en el Mundial eleve aún más su valor de mercado.
El recorrido de Marc Cucurella en el fútbol profesional está estrechamente ligado a las categorías inferiores del FC Barcelona, institución donde se formó y comenzó a construir una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los laterales más reconocidos del fútbol europeo.
El defensor debutó con el primer equipo durante la temporada 2018-2019 bajo la dirección técnica de Ernesto Valverde. Sin embargo, la fuerte competencia existente en la plantilla dificultó su continuidad, obligándolo a buscar minutos lejos del Camp Nou.
Ahora, si se concreta su llegada al Real Madrid, Cucurella protagonizará uno de los movimientos más llamativos de los últimos años: pasar de formarse en la cantera azulgrana a vestir la camiseta del máximo rival del Barcelona.