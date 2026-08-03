Estados demandan a Trump por aranceles que incluyen a Honduras

Washignton, Estados Unidos.

La demanda surge después de que el Gobierno estadounidense anunciara en julio aranceles que oscilan entre el 10 % y el 12.5 % para productos procedentes de 60 países y economías, entre ellos Honduras, Guatemala, El Salvador, Canadá, Japón, Reino Unido y los 27 países que integran la Unión Europea.

La acción judicial fue interpuesta este lunes por fiscales generales de estados como Nueva York, California, Arizona, Colorado, Nueva Jersey y Minnesota, además de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, quienes buscan frenar la aplicación de los nuevos impuestos a las importaciones.

Honduras figura entre los países alcanzados por la nueva ronda de aranceles impulsada por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una medida que ahora enfrenta una demanda presentada por 25 estados estadounidenses al considerar que los gravámenes son ilegales y perjudiciales para consumidores y empresas.

Según los demandantes, la medida tendrá un impacto directo en los precios de bienes y servicios dentro de Estados Unidos, lo que podría traducirse en mayores costos para los consumidores y para las empresas que dependen de productos importados.

La Administración Trump justificó la imposición de los aranceles tras abrir investigaciones comerciales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, argumentando que busca combatir prácticas relacionadas con trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales.

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Sin embargo, los estados que promovieron la demanda sostienen que el Gobierno está utilizando ese argumento como una excusa para mantener una política arancelaria amplia que afecta a decenas de países sin una relación directa con las investigaciones anunciadas.

En el documento presentado ante los tribunales, los fiscales aseguran que no existe una conexión lógica entre las denuncias de trabajo forzoso y la aplicación generalizada de aranceles a importaciones provenientes de numerosos mercados internacionales.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las principales impulsoras de la querella, señaló que la Administración está intentando nuevamente aumentar los costos para las familias y los negocios mediante mecanismos que, a su juicio, no cuentan con respaldo legal.

James recordó además que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya había limitado anteriormente las facultades del presidente para imponer aranceles de forma unilateral, tras un fallo emitido en febrero que anuló gran parte de los gravámenes globales promovidos por Trump.

Para Honduras, la inclusión en esta nueva lista genera preocupación debido a la estrecha relación comercial con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones hondureñas y uno de los mercados más importantes para sectores como el textil, manufactura, agroindustria y productos agrícolas.

Aunque las autoridades hondureñas no se han pronunciado oficialmente sobre la demanda, el caso podría tener implicaciones para las exportaciones nacionales si los aranceles permanecen vigentes o si se amplían en el futuro.

Ahora será la justicia estadounidense la que determine si la nueva política comercial de la Administración Trump cumple con los requisitos legales establecidos o si, como sostienen los estados demandantes, constituye una aplicación indebida de las facultades del Ejecutivo federal.