Un muerto, cinco detenidos y dos policías heridos tras enfrentamiento en la colonia Cerrito Lindo

San Pedro Sula, Honduras.

Vecinos del sector reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó momentos de tensión y temor entre los residentes de la comunidad.

De acuerdo con información preliminar, el intercambio de disparos se produjo durante una operación policial desarrollada en la zona, donde las autoridades ejecutaban acciones contra grupos delictivos.

Un enfrentamiento entre agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 8 (UMEP-8) y presuntos integrantes de una estructura criminal dejó un fallecido, cinco detenidos y dos policías heridos la tarde de este lunes en la colonia Cerrito Lindo, sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula.

Tras el enfrentamiento, agentes policiales lograron la captura de cinco personas que presuntamente estarían vinculadas a la estructura criminal intervenida.

Asimismo, se confirmó la muerte de una persona, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente por las autoridades.

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Durante el operativo también resultaron heridos dos miembros de la Policía Nacional, quienes recibieron atención médica y fueron trasladados a un centro asistencial.

La escena fue acordonada por equipos policiales mientras agentes de investigación realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Las autoridades no han precisado si el fallecido formaba parte del grupo enfrentado ni los delitos que se atribuyen a los detenidos.

Personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de Medicina Forense se desplazó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios.

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan y que en las próximas horas se brindará un reporte oficial con más detalles sobre el operativo y las capturas efectuadas en el sector Rivera Hernández.