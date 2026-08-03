Capturan a hombre acusado de abusar de su hijastra en Choloma

Choloma, Cortés.

Un hombre fue capturado por suponerlo responsable del delito de abuso sexual en perjuicio de su hijastra menor de edad en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

El detenido, de 23 años, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional en el sector López Arellano, en cumplimiento de una orden derivada de las investigaciones realizadas tras la denuncia del caso.

Según la información proporcionada por las autoridades, la víctima es una adolescente de 16 años y los hechos denunciados habrían ocurrido en varias ocasiones cuando la madre de la menor no se encontraba en la vivienda.