  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a hombre acusado de abusar de su hijastra en Choloma

Un hombre de 23 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional en el municipio de Choloma, Cortés, por suponerlo responsable del delito de abuso en perjuicio de su hijastra de 16 años

Capturan a hombre acusado de abusar de su hijastra en Choloma

El caso se encuentra bajo investigación y el detenido ya fue remitido a las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.
Choloma, Cortés.

Un hombre fue capturado por suponerlo responsable del delito de abuso sexual en perjuicio de su hijastra menor de edad en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

El detenido, de 23 años, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional en el sector López Arellano, en cumplimiento de una orden derivada de las investigaciones realizadas tras la denuncia del caso.

Según la información proporcionada por las autoridades, la víctima es una adolescente de 16 años y los hechos denunciados habrían ocurrido en varias ocasiones cuando la madre de la menor no se encontraba en la vivienda.

Matan a balazos a joven repartidor en Juticalpa, Olancho

Una vez finalizado el procedimiento, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía correspondiente para continuar con el proceso judicial y determinar su responsabilidad conforme a la ley.

Las autoridades indicaron que el caso permanece bajo investigación mientras se desarrollan las diligencias legales respectivas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias