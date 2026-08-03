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Acribillan a joven en su primer día de trabajo en Tocoa, Colón

Antony fue encontrado sin vida dentro de una propiedad dedicada al cultivo de palma africana

Acribillan a joven en su primer día de trabajo en Tocoa, Colón

La víctima fue identificada como Antony Hernández, de 28 años.

Tocoa, Colón.

Un joven fue acribillado a balazos la mañana de este lunes en el sector de Cuaquita, municipio de Tocoa, departamento de Colón, en un hecho violento que mantiene consternados a familiares y vecinos de la zona.

La víctima fue identificada como Antony Hernández, de 28 años. De acuerdo con la información preliminar, su cuerpo fue encontrado dentro de una propiedad dedicada al cultivo de palma africana, donde presentaba múltiples heridas provocadas por arma de fuego.

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Según relataron sus familiares, este lunes representaba una fecha importante para el joven, ya que tenía previsto iniciar su primer empleo, sin embargo, su ilusión se vio truncada tras el violento crimen que acabó con su vida.

El hallazgo fue reportado a las autoridades, quienes se desplazaron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento cadavérico.

Por ahora, las autoridades desarrollan las investigaciones para esclarecer el caso, identificar a los responsables y determinar el móvil de este hecho que enluta a una familia en el departamento de Colón.

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Redacción La Prensa
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