Acribillan a joven en su primer día de trabajo en Tocoa, Colón

Tocoa, Colón.

Un joven fue acribillado a balazos la mañana de este lunes en el sector de Cuaquita, municipio de Tocoa, departamento de Colón, en un hecho violento que mantiene consternados a familiares y vecinos de la zona.

La víctima fue identificada como Antony Hernández, de 28 años. De acuerdo con la información preliminar, su cuerpo fue encontrado dentro de una propiedad dedicada al cultivo de palma africana, donde presentaba múltiples heridas provocadas por arma de fuego.