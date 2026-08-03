Caso Pandora II: Juan Orlando Hernández se defenderá en libertad

Tegucigalpa, Honduras

El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medidas cautelares distintas a la detención judicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado durante la audiencia de declaración de imputado por el caso Pandora II. La resolución se fundamentó en la documentación presentada como prueba, los informes incorporados al expediente y el principio de objetividad que rige el proceso penal, según explicó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva. “Juan Orlando Hernández quedará bajo el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa, el cual deberá presentar un informe semanal sobre su situación jurídica”, explicó. Además, el juez ordenó la prohibición de salir del país, por lo que se girarán los oficios correspondientes a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería para garantizar el cumplimiento de la disposición.

Silva detalló que, adicionalmente a las medidas cautelares, el imputado deberá rendir una caución juratoria, tal como lo solicitó la representación fiscal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “La caución juratoria significa que tendrá que emitirse un acta por las partes procesales, donde el imputado Juan Orlando Hernández Alvarado se deberá juramentar e indicará que se va a someter al proceso. Esta acta quedará debidamente firmada este día”, explicó el portavoz judicial. Agregó que, como consecuencia de la resolución emitida por el juez, “la orden de captura se revocará de manera inmediata”. Durante la resolución también se estableció que la audiencia inicial se desarrollará el próximo miércoles 12 de agosto a las 9:30 de la mañana en la sala sexta del Tribunal de Sentencia. El portavoz indicó que la fecha fue fijada con el objetivo de dar continuidad al proceso penal y por la disponibilidad del espacio físico donde se celebrará la diligencia. Asimismo, la presencia del expresidente en esa audiencia no será obligatoria; “no es necesaria su presencia durante la audiencia inicial, pero si él lo tiene previsto, puede llegar a todo el desarrollo de la audiencia, que inicia el próximo 12 de agosto”, manifestó.

Medidas

Durante el proceso, el juez valoró los informes de riesgo y la información remitida por los centros penitenciarios antes de resolver la solicitud presentada por las partes procesales. “Ha considerado el juez de garantías, debido a los informes de riesgo presentados y al informe de los centros penitenciarios, que lo ideal es imponer medidas cautelares distintas a la detención judicial”, señaló el portavoz.

También se aclaró el alcance de la caución juratoria y de las medidas impuestas. “Él deberá rendir precisamente lo que concierne a que no se va a escapar del país frente a las partes procesales. Esto quedará debidamente escrito en un acta donde comparecen todas las partes procesales”, expresó.