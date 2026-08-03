Reprograman juicio contra exalcalde hondureño y narcotraficante Alexander Ardón por lavado

Tegucigalpa, Honduras

Un juzgado de Honduras reprogramó para el próximo miércoles el inicio del juicio oral contra el exalcalde del municipio de El Paraíso y narcotraficante confeso Alexander Ardón, acusado del delito de lavado de activos, informó este lunes su equipo de defensa. El debate, fijado inicialmente para este lunes, se pospuso debido a la incapacidad médica de una de las juezas del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción de Tegucigalpa dijo a periodistas el abogado defensor Marlon Duarte. Ardón, deportado en abril de 2025 desde Estados Unidos a Honduras, y su hermano Hugo Alfredo Ardón están acusados por el Ministerio Público (Fiscalía) de no poder justificar más de 50 millones de lempiras (unos 1.8 millones de dólares).

Según la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, los hermanos Ardón operaron desde aproximadamente 2003 una estructura dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos, actividades con las que habrían construido "una vida de lujo, adquiriendo grandes palacios, vehículos de alta gama y fincas dotadas de majestuosidad, producto de ganancias ilícitas de la droga". El exalcalde en dos períodos de El Paraíso, departamento de Copán (oeste), entre 2006 y 2014, y su hermano también han sido vinculados con narcotraficantes como el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y el guatemalteco Mario Ponce, con quienes supuestamente establecieron "alianzas criminales" para ampliar sus operaciones en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse