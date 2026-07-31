¿Qué enfrenta "Chande" Ardón? Juicio por lavado de activos inicia el 3 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.

El portavoz del Poder Judicial, Josué Salinas, informó que el juicio también involucra a Hugo Alfredo Ardón, hermano del exfuncionario, ambos acusados por el Ministerio Público de no poder justificar más de 50 millones de lempiras.

El proceso se desarrollará ante un Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en Tegucigalpa, luego de que Ardón fuera deportado desde Estados Unidos hacia Honduras en abril de 2025.

Alexander "Chande" Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, y narcotraficante confeso, enfrentará a partir del próximo 3 de agosto un juicio por el delito de lavado de activos en Honduras, según confirmó el Poder Judicial.

De acuerdo con las investigaciones de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), los hermanos Ardón habrían desarrollado actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de activos desde aproximadamente 2003.

La Fiscalía sostiene que las ganancias obtenidas de manera ilícita les permitieron adquirir propiedades de alto valor, vehículos de lujo y fincas, construyendo un patrimonio que presuntamente no corresponde a sus ingresos legales.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Según los expedientes investigativos, las autoridades también han vinculado a los hermanos Ardón con organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional. Entre los nombres mencionados por los entes acusadores figuran el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán y el guatemalteco Mario Ponce, con quienes supuestamente habrían mantenido alianzas criminales.

Alexander Ardón fue alcalde del municipio de El Paraíso entre 2006 y 2014 y durante años fue considerado una de las figuras más influyentes del occidente hondureño. Posteriormente admitió su participación en actividades vinculadas al narcotráfico ante la justicia estadounidense.

En enero de 2025, una corte de Estados Unidos lo condenó a "tiempo cumplido" y a 10 años de libertad supervisada, luego de declararse culpable de delitos relacionados con el tráfico de drogas y colaborar con las autoridades norteamericanas.

Ardón se convirtió además en uno de los principales testigos en el juicio desarrollado en Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández, donde brindó declaraciones sobre presuntas estructuras de narcotráfico que operaban en Honduras.

Durante su testimonio en Estados Unidos, aseguró que el Cartel de Sinaloa habría entregado recursos económicos para la campaña presidencial de Hernández en 2013 y afirmó haber contado con respaldo político para continuar sus operaciones ilícitas.

Las declaraciones del exalcalde tuvieron amplia repercusión internacional debido a que fueron incorporadas como parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía estadounidense durante el proceso judicial contra el exmandatario hondureño.

Ahora, tras su retorno al país, Ardón deberá responder ante la justicia hondureña por las acusaciones de lavado de activos que permanecían pendientes. El Ministerio Público sostiene que existe evidencia suficiente para demostrar el origen ilícito de parte de los bienes y recursos económicos bajo investigación.

El juicio oral y público será uno de los procesos judiciales más relevantes del año debido al perfil del acusado, su historial de colaboración con las autoridades estadounidenses y los señalamientos que lo vinculan con estructuras del narcotráfico regional.

La resolución que emita el tribunal determinará si los bienes y fondos cuestionados por la Fiscalía tienen un origen legal o si, como sostienen los entes acusadores, provienen de actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otras operaciones ilícitas.