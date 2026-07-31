Trump quedaría "muy, muy decepcionado" si Israel no cumple su parte en plan de paz en Gaza

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, quedaría "muy, muy decepcionado" si Israel no cumple su parte para garantizar el éxito del plan de paz respaldado por el estadounidense en Gaza y el acuerdo de desarme con Hamás, indicó un funcionario de la Administración republicana según recogen medios este viernes. "No le pedimos a Israel nada más que aceptar el plan de 20 puntos al que dieron su visto bueno inicialmente, por lo que confiamos plenamente en que lo respetarán. Si no lo hacen, obviamente el presidente Trump se sentiría muy, muy decepcionado", dijo el funcionario citado por la cadena CNN.

Agregó que "dada la cantidad de asuntos que tienen entre manos", no cree "que Israel quiera convertir esto en un problema mayor en este momento". "Por eso creemos que seguirán siendo buenos socios en este proceso y cumplirán con lo acordado", advirtió. Sobre los plazos para completar el desarme del grupo islamista palestino, el funcionario estadounidense apuntó que debido a la complejidad de este acuerdo, están dando prioridad a tomar las decisiones adecuadas más que a ceñirse a un calendario estricto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Creo que en las próximas semanas seguiremos ultimando los detalles de todo, y estimo que podremos ver avances en el transcurso del próximo mes o dos", afirmó. La víspera, Trump anunció que la Junta de Paz que creó para resolver conflictos, comenzando por el de Gaza, alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en el enclave palestino, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno en la Franja.