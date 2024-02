El día tres del juicio contra Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, terminó este jueves 22 de febrero de 2024 con el contrainterrogatorio de Raymond Colon, abogado principal de la defensa de JOH, a Alexander “Chande” Ardón, testigo de la Fiscalía.

Muertes de ”El Chino”, “Macho” Prieto, Douglas Salguero (16:45 pm - 17:00 pm)

Raymond Colon consultó a Alexander “Chande” Ardón sobre las muertes de “El Chino”, “Macho” Prieto y de Douglas Salguero. Colon: ¿Qué pasa con El Chino? Alex Ardón: Recibió helicópteros para Tony Hernández. Después de que lo arrestaran, acordamos matarlo. Colon: ¿Quién lo mató en prisión? Ardón: Wilter Blanco se encargó de eso. Colon: ¿Y Macho Prieto? Alex Ardón: No lo recuerdo. Colon: Pero usted incluyó ese nombre en el gobierno. Fiscal: Caracteriza erróneamente el testimonio. Colon: ¿Qué pasa con Douglas Salguero? Ardón: Botado en Guatemala. Tuvo problemas con Orlando Pinto. Colón: ¿Y Jairo Orellana Morales, lesionado? Ardón: Todo lo que sé es que está aquí en Estados Unidos, en prisión. Colon: ¿Pablo Ardón fue asesinado, ese era tu hermano? Ardón: Mi tío. Colon: ¿Estuviste involucrado? Ardón: La persona que mató al tío Pablo, yo lo mandé matar. Colon: ¿Cómo lo mataron? Ardón: No lo sé, solo sé que estuvo en la cárcel. Colon: ¿Y por último, Compita? Ardón: Vivía en La Laguna. Colon: ¿Por qué lo mataron? Ardón: Le robó las vacas a mi padre (Hemos oído hablar de este asesinato antes, hoy). Con esa última declaración de Alexander Ardón, terminó la intensa jornada en el tercer día del juicio de Juan Orlando Hernández. El abogado Raymond Colon pidió: “Juez, ¿es este un buen momento para parar?”, seguidamente, Castel anunció que el juicio continuará mañana (viernes 23 de febrero).

El asesinato de Alfredo Landaverde (16:34 pm -16:40 pm)

El exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander “Chande” Ardón, habló, entre otras cosas, sobre el asesinato de Alfredo Landaverde, exdiputado, fundador y expresidente de Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Colon: Reveló narcotráfico y corrupción gubernamental, sobre la policía nacional, ¿no? Alex Ardón: Sí. Yo conspiré para matarlo, con otro grupo de narcotraficantes. Colon: ¿Quién? Ardón: Wilter Blanco y uno llamado Matta.

“Chande” dijo que “Los Cachiros” ordenaron matanza de miembros de la banda “Los Grillos” (16:15 pm - 16:30 pm)

Entre otras explosivas declaraciones, Alexander Ardón reveló que Los Cachiros ordenaron la muerte de seis miembros de una banda llamada “Los Grillos”, que se dedicaban al robo de cargamentos de droga y dinero. Colon: ¿Qué pasa con “El Sapo” de “Los Grillos”? Alex Ardón: ¿Los Grillos? A ellos los recuerdo. Sapo, no. Grillos eran una pandilla que se dedicaba al robo de cargamentos de cocaína o dinero. Colón: ¿Son de San Pedro Sula? Ardón: No, La Ceiba. Colon: ¿Recuerda el asesinato masivo de Grillos en octubre de 2011? ¿Seis miembros asesinados? ¿Cualquier información? Alex Ardón: Recuerdo que... Colón: ¿Cuál fue tu papel? Ardón: Fue ordenado por Los Cachiros. Colón: ¿Por qué? Ardón: Le robaron a Los Cachiros. Colon: Dígale al jurado quiénes son Los Cachiros. Alex Ardón: A los narcotraficantes les gusto, pero más poderosos. Colon: ¿Te hicieron algo que precipitó esta matanza en masa? Fiscal: Preguntado y respondido. Juez Castel: Sostenido. Adelante, por favor. Colon: ¿Le pagaron por este asesinato en masa? Alex Ardón: Yo no los maté, así que no me podrían haber pagado. Colon: ¿Qué hay de Alfredo Landaverde? ¿Lo mataron? Ardón: Sí. Era alguien de derechos humanos.

Abogado Colon preguntó a “Chande” por el crimen de Freddy Antonio Madrid (15:26 pm - 15:33 pm)

El abogado Raymond Colon consultó a Alexander “Chande” Ardón sobre el crimen de Freddy Antonio Madrid, un hermano de un exdiputado del Partido Nacional por Copán, Juan de Jesús Madrid Deras. Colon: ¿Qué tal Freddy Antonio Madrid, en Copán en 2011? ¿Jugaste algún papel? Ardón: No lo recuerdo. Colon: Territorio de los Zetas, ¿estarías de acuerdo en que “El Chapo” no querría estar allí? Fiscal: Objeción. Más allá del alcance. Juez Castel: Permitiré. Ardón: Orellana quería el control de la frontera porque yo tenía el control para “El Chapo”. Tras la contestación de Alexander Ardón, el juez Kevin Castel anunció un nuevo receso de más de 30 minutos.

”Chande” Ardón develó que conspiró para matar al zar antidrogas Julián Arístides González (15:03 pm - 15:25 pm)

En el contrainterrogatorio de Raymond Colon, abogado de JOH, Alexander “Chande” Ardón, testigo de la Fiscalía, mencionó que conspiró para asesinar al zar antidrogas, Julián Arístides González. El exalcalde de El Paraíso, Copán, reveló que el crimen de Arístides González fue un pago que le hizo al narcotraficante Wilter Blanco, ya que este quería muerto al funcionario antidrogas.

Colon: Cuéntanos sobre la muerte de Rómulo Grandes Ordóñez... Alex Ardón: No lo recuerdo. Colón: ¿Qué pasa con Julián Arístides González? Era un general, el zar antidrogas, ¿no? Ardón: Sí. Conspiré para matarlo, con Matta y otro.

Colon: ¿Cuál fue su papel en la conspiración para matar al general? Alex Ardón: Dinero. Colon: ¿Te pagaron? Ardón: No me pagaron, se lo pagué a Wilter Blanco. Colon: ¿Por qué querías matarlo? Ardón: Wilter Blanco quería matarlo.

Abogado de JOH preguntó a “Chande” si mató a Neftalí Mejía (14:51 pm - 15:02 pm)

El abogado Raymond Colon, líder de la defensa legal de Juan Orlando Hernández, en el contrainterrogatorio consultó a “Chande” Ardón si mató a Neftalí Mejía Duarte, pero este no entendió la pregunta. Colon: Si le doy el nombre de Neftalí Mejía Duarte, ¿mató a esta persona? Alex Ardón: No entiendo la pregunta. Colon: ¿Hizo usted eso ante los fiscales? Fiscal: Su Señoría, ¿tal vez podría tener un momento con un abogado? Juez: sí. Colon: El gobierno me ha aclarado algo. ¿Está usted al tanto de la muerte de un transeúnte? Alex Ardón: No lo recuerdo. Colon: ¿Qué pasa con Chemina en 2005? Ardón: No lo recuerdo. Colon: 2006, hijo de Doña Lola - ¿te acuerdas? Alex Ardón: Los narcotraficantes me pidieron permiso para entrar al Paraíso con gente armada. Colón: ¿Sabías por qué? Ardón: Había matado a un familiar de los Valle Valle.

Raymond Colon inició con contra interrogatorio a “Chande” Ardón (14:36 pm - 14:50 pm)

Tras un extenso interrogatorio de la Fiscalía a “Chande” Ardón, correspondió el turno a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández con el contrainterrogatorio al exalcalde de El Paraíso, Copán. Juez Castel: Contrainterrogatorio. Colon: Buenas tardes, señor Ardón... Hugo Ardón. Alex Ardón: Soy Alexander Ardón. Colón: Quiere que el jurado crea que es un hombre del renacimiento, ¿verdad? Fiscal: Objeción. Juez Castel: Sostenido. Colon: Quiere tiempo cumplido por cooperar, ¿correcto? Alex Ardón: Sí. Colon: Todos estos crímenes, asesinatos, quieres que desaparezcan, ¿correcto? Ardón: Solo digo la verdad y trato de tener una nueva oportunidad de vida como una mejor persona.

Colon: Lo siento, me alejé para comprobar algo (Leer atrás) ¿Entonces ahora eres una mejor persona? Alex Ardón: La cárcel me ha cambiado. Colon: ¿Estás arrepentido? Ardón: Sí. Colon: ¿Pero esperas que se cumpla el tiempo? Ardón: Si esa es la voluntad del juez. Colon: Su motivo es el tiempo cumplido, no el remordimiento hacia sus víctimas. Fiscal: Objeción. Juez Castel: Sostenido. Colón: ¿Qué tan joven era usted cuando cometió su primer asesinato? Ardón: 18 o 19. Colon: ¿No eran las 13 o las 14? Ardón: No. Colon: ¿A quién mataste? Alex Ardón: Un muchacho que mató a mi hermano, se llamaba Pedro. Colon: No escuché la última parte. (Leer de nuevo) Así que fue un asesinato por venganza. Ardón: Sí. Colon: ¿La segunda víctima? Ardón: Le decían Compita. Colon: ¿Por qué mataste a Compita? Alex Ardón: Le robó vacas a mi padre, luego quiso matarlo, así que cometí ese crimen. Colon: ¿Tomaste la justicia por tu mano? Ardón: Sí. Colon: ¿Puedo alejarme? (Se aleja) ¿Cuándo naciste? Ardón: 1975.

”Chande” Ardón reveló que estuvo involucrado en 56 asesinatos; cometió dos personalmente (14:21 pm - 14:35 pm)

Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, que sirve como testigo de la Fiscalía en el juicio contra de Juan Orlando Hernández, afirmó haber estado involucrado en 56 asesinatos y ejecutó dos personalmente. Fiscal: ¿Ahora cuál es su sentencia mínima? Alex Ardón: Vida más treinta. (Pero la letra 5K, seguro que aparecerá) Fiscal: ¿De cuántos asesinatos aceptó usted responsabilidad? Alex Ardón: 56 asesinatos. Fiscal: ¿Cuántos cometiste personalmente? Ardón: Dos. Fiscal: ¿Se hizo responsable de los heridos? Alex Ardón: Sí. Seis. Fiscal: ¿Has participado en torturas? Ardón: Sí. Fiscal: ¿Qué sentencia esperas por cooperar? Ardón: Tiempo cumplido. Fiscal: En 2018, ¿JOH se acercó a usted? Alex Ardón: Sí, a través de Primo. Dijo que JOH estaba preguntando si me iba a entregar a la DEA, las noticias lo decían. No era verdad - Le dije al “Primo” (Mauricio Hernández), no es verdad, estoy aquí en El Paraíso. Entonces lo hice. Fiscal: Nada más.

Alexander “Chande” Ardón dijo que su hermano (Hugo Ardón) renunció por petición de JOH (14:12 pm - 14:20 pm)

Tras un descanso de una hora, el juicio de Juan Orlando Hernández retomó su actividad a las 14:10 pm, en la sala 26-B de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En ese momento, la Fiscalía siguió con el interrogatorio a “Chande” Ardón.

Juez Castel: Puede continuar. Fiscal: ¿Por qué renunció su hermano Hugo? Alex Ardón: A petición de JOH. Fiscal: ¿Hablaste con JOH sobre la continuidad de su hermano en su puesto? Ardón: No. Fiscal: ¿Por qué Hugo sintió que tenía que renunciar? Ardón: Medios dijeron que Hugo era un narco. Fiscal: ¿Tony Hernández te pidió dinero? Alex Ardón: Sí, por 500,000 dólares. Lo di del dinero de la droga. Fiscal: ¿Conociste a JOH al respecto? Ardón: Sí. Nos agradeció. Colon: ¿Puedo acercarme a un abogado? Fiscal: ¿Fue esto en 2017? Ardón: Sí. Fiscal: ¿Qué obtuviste por el dinero? Ardón: JOH dijo que seguiríamos recibiendo protección del gobierno que él nos había proporcionado. Fiscal: ¿Cuándo te rendiste ante Estados Unidos? Ardón: 14 de marzo de 2019. Fiscal: ¿A qué sentencia se enfrentó, mínima? Ardón: 40 años. Fiscal: Al buscar cooperar, ¿reveló todos los delitos? Ardón: Al principio, no. Fiscal: ¿Qué retuviste? Ardón: Acerca de JOH y Tony Hernández. Y sobre “El Chapo”. Tenía miedo por mi familia. Estaban en Honduras. Fiscal: ¿Se declaró culpable de todos los delitos? Ardón: Sí.

Reunión con los Valle Valle (12:40 - 13:01 pm)

“Chande” Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, continuó revelando detalles, esta vez, sobre una reunión, en la que estuvo presente “El Chapo”, Mauricio Hernández, Mario Cálix, los Valle Valle y otros personajes ligados al narcotráfico. ¿De qué se habló en el encuentro? Fiscal: Pasemos a la reunión con los hermanos Valle Valle, ¿quiénes estaban allí? Alex Ardón: Los Salgueros, El Chapo, Tony, Primo, Mario Cálix, Melvin Pinto y yo-Fiscal: ¿Quién es Mario Cálix? Alex Ardón: Trabajó con Tony. Fiscal: ¿Y Melvin Pinto? Ardón: Un trabajador mío. Fiscal: ¿Qué le dijo Tony a “El Chapo”? Alex Ardón: Que si gana Juan Orlando podría ayudar con el narcotráfico. Fiscal: ¿Qué hizo El Chapo con Tony? Alex Ardón: Un millón de dólares para la campaña. Tony Hernández dijo que tuvo que hablar con su hermano para ver.

Alex Ardón: Después Tony Hernández me dijo que había hablado con su hermano Juan Orlando y que sí aceptarían el millón de dólares de El Chapo. Le dije a don Amado. Fiscal: ¿Se volvió a reunir con El Chapo? Alex Ardón: Sí, en la propiedad de mi madre. El mismo grupo. Alex Ardón: El Chapo le dio $1 millón a Tony Hernández. El Chapo le dijo a don Amado que fuera a buscarlo al auto y este lo llevó a la mesa. Fue entregado y Tony Hernández me pidió que le brindara seguridad. El Paraíso es una zona montañosa.

Fiscal: ¿Y luego qué? Alex Ardón: Los Valle Valle estaban amenazando de muerte a los alcaldes de El Copán. Fiscal: ¿Qué hiciste? Ardón: Hablé con JOH. Fiscal: ¿Dónde? Ardón: Santa Rosa. Fiscal: ¿Qué le dijiste a JOH? Ardón: Valles amenazaba a candidatos del Partido Nacional Alex Ardón: JOH me dijo que los iba a meter en la cárcel. Fiscal: ¿Qué más le preguntaste a JOH? Ardón: Le dije a JOH que no le contara a Tony Hernández sobre esta conversación Fiscal: ¿Por qué? Ardón: Tony podría contárselo a los Valle Valle. Fiscal: ¿Qué dijo JOH? Ardón: Dijo bien, no Tony. Fiscal: ¿Entonces cuándo? Alex Ardón: Después de que los Valle Valle cayeron y fueron extraditados, Tony me dijo que los Valle habían sido extraditados porque habían intentado matar a JOH. Fiscal: ¿Le dijiste a Tony que habías pedido capturar a los Valle Valle? Ardón: No. El interrogatorio del fiscal al testigo Alexander “Chande” Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, culminó a las 13:01 pm con el anuncio del juez Kevin Castel de un nuevo receso de aproximadamente una hora.

“Chande” mencionó a Arnaldo Urbina, exalcalde del municipio de Yoro (12:25 pm - 12:35 pm)

El nombre del exalcalde nacionalista por el municipio de Yoro, Yoro, también salió relucir en el testimonio de Alexander Ardón. “Chande” reconoció a Urbina Soto en una fotografía en la que aparece junto a Juan Orlando Hernández. Fiscal: ¿Qué dijo de otros políticos? Ardón: Que tuvo el mismo problema con otro alcalde, que era narcotraficante. JOH me dijo que si ese alcalde se postulaba nuevamente, él (JOH) lo metería en la cárcel. Fiscal: ¿Dónde? Ardón: De Yoro. Apellido Urbina. Fiscal: ¿De qué es esta foto? Alex Ardón: JOH y Urbina. Fiscal: ¿Corriste en 2013? Alex Ardón: No. Fiscal: ¿Urbina se postuló en 2013? Colon: ¡Objeción! ¿Cómo lo sabría? Juez Castel: Anulado. Alex Ardón: Sí, y fue arrestado.

”Chande” Ardón habló del asesinato del narco Franklin Arita, en un operativo que lideró “El Tigre Bonilla (12:11 - 12: 23 pm)

Alexander Ardón dio detalles sobre el asesinato de un narco llamado Franklin Arita, quien, según Ardon, fue eliminado por el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla. Fiscal: Sr. Ardón, ¿qué entendió que significaba TH? Alex Ardón: iniciales de Tony Hernández. Fiscal: ¿A quién se lo vendiste? Alex Ardón: Cártel de Sinaloa... Luego un narco llamado “Franklin Arita” (fallecido) dijo que no quería que pasáramos con mercancía. Alex Ardón: Le dije a Tony, y él dijo que lo matarían, que hablaría con Tigre Bonilla al respecto. Más tarde Tony me dijo que Tigre dijo que él lo había hecho. Y así fue. (Bonilla se declaró culpable recientemente, justo antes de este juicio).

Fiscal: ¿JOH le dijo más tarde que no se postulara para alcalde en 2013? Alex Ardon: Dijo que la gente decía que yo lo apoyaba, que no quería que lo vieran como si tuviera vínculos con los narcotraficantes. Fiscal: Pero usted era narcotraficante, ¿no? Ardón: Sí. Fiscal: ¿Qué dijo JOH que haría por ti por no postularte en 2013? Alex Ardón: Que me protegería contra la extradición. Y dejaría a mi hermano en el gobierno.

Alex Ardón: Le dije a Tony, y él dijo que lo matarían, que hablaría con Tigre Bonilla al respecto. Más tarde Tony me dijo que Tigre dijo que él lo había hecho. Y así fue. Bonilla se declaró culpable recientemente, justo antes de este juicio. Fiscal: ¿JOH le dijo más tarde que no se postulara para alcalde en 2013? Alex Ardón: Dijo que la gente decía que yo lo apoyaba, que no quería que lo vieran como si tuviera vínculos con los narcotraficantes. Fiscal: Pero usted era narcotraficante, ¿no? Ardón: Sí.

”Chande” dijo que Mauricio Hernández Pineda daba seguridad a los cargamentos de droga (11:52 am - 12:10pm)

Tras un breve receso de 20 minutos, a las 11:52 am se reanudó el juicio con la continuación del testimonio de Alexander “Chande” Ardón. En este lapso, el exalcalde de El Paraíso, Copán, hizo mención de “el primo”, en referencia a Mauricio Hernández Pineda, y aseguró que este daba seguridad a los cargamentos de droga. Fiscal: ¿Qué dijo Tony Hernández sobre brindar seguridad a El Chapo? Alex Ardón: Dijo que “Primo” se encargaría de la seguridad de las drogas, utilizando 3 vehículos. Estaría en el vehículo líder y tendría el número de teléfono de mi conductor y el mío.

Alex Ardón: El Primo dijo que se encargaría de cualquier puesto de control desde San Pedro hasta la ciudad llamada La Florida de Copán. Primo era policía. Fiscal: ¿El Chapo envió un cargamento de cocaína a San Pedro Sula? Alex Ardón: Sí. Lo hablé con Tony Hernández.

Fiscal: ¿Y los kilos de cocaína estaban sellados de alguna manera? Alex Ardón: Tenían el sello “TH”. Fiscal: ¿Es esta una foto de un kilo, una representación justa y precisa? Alex Ardón: Sí. Fiscal: Gobierno busca admitir la exhibición. Colon: No hay objeción.

Detalles de JOH y “Chande” durante el primer breve receso (11:32 am - 11:50 am)

Durante el breve receso, Juan Orlando Hernández al principio todavía estaba en la sala del tribunal, luego los alguaciles indicaron que tendría que regresar a la celda de detención para esperar a que se reanudara el juicio. El expresidente fue sacado del bloque de celdas y llevado a la sala del tribunal. También lo hizo hecho Alexander Ardón, pero está vestido con un mono naranja de prisión, de pie junto a la silla de los testigos, esperando que el juez Castel regrese y comience de nuevo.

“Chande” Ardón se reunió con “El Chapo” en El Paraíso, Copán (11:16 am - 11:29 am)

En la continuación de su declaración, Alexander “Chande” Ardón dijo que se reunió en dos ocasiones, en 2007 y 2010, con el narcotraficante mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán”, en El Paraíso, Copán. Fiscal: ¿Qué es esto? Alex Ardón: Una foto de El Chapo Guzmán. Fiscal: ¿Se reunió con El Chapo? Alex Ardón: En el año 2007 en mi casa de El Paraíso. Luego 2010. Fiscal: ¿De qué tipo de drogas hablaste? Alex Ardón: Cocaína.

Fiscal: ¿Qué aportaste al Cártel de Sinaloa? Alex Ardón: Seguridad, para que las drogas pudieran ser transportadas sin que fueran robadas, llegando sanas y salvas al destino que “El Chapo” había seleccionado. Fiscal: ¿La ayuda de quién necesitabas? Alex Ardón: Tony Hernández. Seguidamente, el fiscal preguntó a “Chande” si se había reunido con Tony Hernández, por lo que Ardón respondió que sí lo hizo en un local de café. “El Chapo quería que le lleváramos droga desde San Pedro a Guatemala”, amplió. Tras ese fragmento de declaración de Ardón, el juez Castel anunció el primer descanso, a las 11:30 am.

Alexander Ardón habló sobre el papel de “Tony” Hernández (10:37 am - 11:13 am)

El exalcalde nacionalista, Alexander “Chande” Ardón, también hizo referencia a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando, y dio detalles sobre las actividades del exdiputado en el narcotráfico.

Fiscal: ¿Es esta una foto de Tony Hernández? Alex Ardón: Sí. Fiscal: ¿Qué hizo Tony Hernández? Colon: ¡Objeción! ¿Cuál es la base de su conocimiento? Fiscal: ¿Qué te dijeron otros narcotraficantes sobre Tony Hernández? Colon: ¡Objeción! Juez: Anulado.

Alex Ardón: Me dijeron que Tony Hernández trabajó con ellos, Los Valle. Juez Castel: Sr. Ardón, ¿trabajó con Los Valle? Ardón: Sí... Los llamaban Los Valle Valle. Fiscal: ¿Se reunió con JOH después del golpe? Ardón: Sí. En Santa Rosa de Copán. Fiscal: ¿Qué dijo JOH sobre el golpe? Alex Ardón: Dijo que ahora sería más fácil para el Partido Nacional y para él ser presidente del Congreso. Colón: Objeción a incluir cualquier golpe (Estado) en este caso. Juez Castel: Lo permito como trasfondo.

Fiscal: Cuando usted trabajó traficando drogas con Tony Hernández, ¿lo vio con armas? Ardón: Sí. Fiscal: Les voy a mostrar una foto, ¿qué es? Alex Ardón: Un AR-15. Pero el suyo no tenía la mira ni el pie, como le llamamos. Alex Ardón: Cuando le dije a JOH que la gente en el congreso votaría por él, dijo, gracias, que se iba a encargar de brindar protección desde la fiscalía, que le daría a mi hermano un lugar en el gobierno y le brindaría la pavimentación para El Paraíso.

“Chande” Ardón reveló que dio un millón de dólares a Pepe Lobo (10:24 am - 10:36 am)

El exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander “Chande” Ardón, en su declaración reveló que entregó un millón de dólares al expresidente hondureño, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y también dijo que se reunió con Juan Orlando Hernández en la sede del Partido Nacional, en San Pedro Sula. Fiscal: ¿De quién es esta foto? Alex Ardón: Pepe Lobo. Fiscal: ¿Usaste -fraude para ayudarlo? Alex Ardón: Sí. Lo conocí en 2008, en privado, en un helipuerto de San Pedro Sula. Dijo que si era elegido nombraría a Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso. Fiscal: ¿Qué pidió Pepe Lobo? Alex Ardón: Me pidió 2 millones de dólares. Fiscal: ¿Le pagaste a Pepe Lobo? Alex Ardón: Envié 1 millón de dólares a su casa. Fiscal: Antes de 2008, ¿qué habías oído sobre JOH? Abogado de JOH Colón: ¡Objeción! Juez Castel: Sostenido.

Fiscal: ¿Qué puesto entendías que tenía JOH? Alex Ardón: Era como un congresista, del Partido Nacional. Fiscal: ¿Te reuniste en privado con JOH? Alex Ardón: Sí. Fiscal: ¿Qué año? Alex Ardón: 2009. Fiscal: ¿Dónde? Ardón: San Pedro Sula, sede del Partido Nacional. Fiscal: ¿Habló con él sobre narcotráfico en esta primera reunión? Ardón: Sí. Me dijo: No te preocupes por la fiscalía, por mi narcotráfico. Fiscal: ¿Qué dijo Pepe Lobo? Ardón: Me dijo que se aseguraría de que no me investigaran. Alex Ardón: Don Pepe me dijo que lo llamara si tenía algún problema con la policía en Copán. JOH, me dijo que mandaría pavimentar caminos en El Paraíso, para ayudar a trasladar la droga. Fiscal: En 2009, ¿qué pasó con Manuel Zelaya? Alex Ardón: Zelaya fue objeto de un golpe de Estado.

“Chande”: “Mi hermano y JOH protegían los cargamentos de cocaína (10:10 am - 10:23 am)

El tercer día del juicio comenzó con el seguimiento del testimonio de Alexander Ardón, quien inició revelando cómo Juan Orlando Hernández dio protección a cargamentos de cocaína que pasaban por San Pedro Sula. Fiscal: Sr. Ardón, ¿quién está en esta foto? Alex Ardón: Mi hermano Hugo, que me ayudó a custodiar los cargamentos de cocaína, y Juan Orlando Hernández. Fiscal: ¿Qué ciudad utilizaron para el transbordo? Alex Ardón: San Pedro Sula. Fiscal: ¿Entonces adónde fue? Alex Ardón: El Paraíso, Copán. Yo era el alcalde allí. Fiscal: ¿Qué usaste? Alex Ardón: Camiones caja. Cada uno podía transportar 1500 kilos. Fiscal: ¿Qué organización les brindó seguridad? Alex Ardón: La Policía Nacional de Honduras. Fiscal: La cocaína que usted traficaba al Cartel de Sinaloa en Guatemala, ¿adónde creía que iba a parar? Alex Ardón: A Estados Unidos. Allí pagan un precio más alto. Fiscal: ¿Con qué partido político empezaste? Alex Ardón: Con el Partido Nacional. Fiscal: ¿Se postuló para alcalde en 2005? Alex Ardón: Sí. Gané, con fraude. Soborné a la gente para que votara por mí, y también a la gente que trabaja en la mesa, a los que anotan los votos. Ellos llenarían boletas vacías a mi nombre para que yo ganara. Usé dinero de la droga para sobornos.

Explosivo testimonio de “Chande” en segundo día de juicio

“Chande”, como también se le conoce, subió al estrado ayer en el ocaso de la jornada judicial, de modo que solo pudo responder unas pocas preguntas hechas por la Fiscalía.

Entre sus aseveraciones está que él ayudó “política y financieramente” a Juan Orlando Hernández, entregándole un millón de dólares en una sola reunión y más dinero en encuentros posteriores, a cambio de protección e inmunidad. Dijo que “El Chapo” Guzmán también dio dinero para las campañas de JOH.

Mencionó, además, que trabajó directamente con uno de los hermanos del acusado, Juan Antonio Hernández, condenado a cadena perpetua por narcotráfico.

Y entre las pruebas mostradas por la Fiscalía hubo una fotografía en la que Juan Orlando Hernández aparece con Hugo Ardón, hermano de Alexander. La defensa del acusado tendrá la oportunidad de interrogar a “Chande” para intentar que declare algo que beneficie a Juan Orlando Hernández.

JOH protegió cargamentos de droga: Fiscalía

El exgobernante hondureño, que fue capturado en Honduras el 15 de febrero de 22 y luego extraditado hacia Estados Unidos el 21 de abril de ese mismo año, enfrenta a la justicia estadounidense que lo acusa por tres delitos graves relacionados con la narcoactividad. La acusación formal detalla que desde 2004, hasta alrededor de 2022, el expresidente Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.

JOH, según las investigaciones de fiscales neoyorquinos, “recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”.

De acuerdo a la Fiscalía, Hernández Alvarado protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y exdiputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado. Las acusaciones señalan que JOH proporcionó información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos; ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras y del Ejército que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras.

Dinero del narco para campañas políticas

El grave señalamiento fustiga que Hernández “como congresista, luego presidente del Congreso Nacional y, finalmente, presidente de Honduras durante dos mandatos, supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada”.

Asimismo, el Departamento de Justicia apunta que Hernández se asoció con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, entre otros individuos. Añade que, en 2013, mientras JOH hacía campaña para convertirse en presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera.

El expresidente también se asoció con el capo hondureño (ya condenado) Geovanny Fuentes Ramírez. Entre las pruebas de la Fiscalía hay grabaciones (videos, audios y testimonios) de reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez, quien lo sobornó para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico.

Cargos de peso contra JOH

Cargo I detallado: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. (Conlleva una pena mínima de 10 años) Cargo II detallado: usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le señala en el cargo uno de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma. (conlleva una condena mínima de 30 años) Cargo III detallado: conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. (conlleva una pena máxima de cadena perpetua)







Los escenarios para Juan Orlando

Juan Orlando Hernández, de ser hallado culpable por los tres cargos que le acusa la Fiscalía de Nueva York, podría ser sentenciado a cárcel de por vida (cadena perpetua), misma pena que purga su hermano “Tony” Hernández en la árida enigmática prisión de Victorville, ubicada en la periferia de Los Ángeles, California. En un escenario no tan favorable y por lo implacable que ha sido la justicia estadounidense con capos hondureños enjuiciados, Hernández Alvarado recibiría una larga sentencia y por su avanzada edad, se equipararía a una cadena perpetua. En otra posibilidad, impensada, JOH saldría en libertad solo si su equipo de abogados logra desvirtuar la enorme cantidad de pruebas que presentarán los fiscales estadounidenses ante el juez Kevin Castel.

¿Qué papel jugará “El Tigre” Bonilla y Mauricio Hernández?

Junto a Juan Orlando también iban a ser juzgados simultáneamente el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, pero estos se declararon culpables en la víspera del histórico juicio y conocerán sus condenas en mayo y junio de 2024, respectivamente. No se descarta que, en lo que transcurre el juicio de Juan Orlando Hernández, tanto “El Tigre” como Hernández Pineda se sumen a declarar en contra del expresidente, buscando reducir sus condenas, en una clara negociación con la Fiscalía.

Desfile de narcos como testigos