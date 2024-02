Cuando todos los asistentes pensaron que el juicio había terminado en su segunda jornada, por una puerta de madera apareció Ardón vestido con traje naranja de presidiario, tenis blancos y esposado de los pies. Custodiado por un alguacil atravesó la sala de audiencias y ocupó el lugar de testigo estrella de la Fiscalía en el caso contra JOH.

Tomó su juramento y en seguida brindó sus datos generales, y con ello el interrogatorio.

Fiscal: ¿De dónde es?

Ardón: De Honduras.

Fiscal: ¿Tuvo algún cargo?

Ardón: Fui alcalde de El Paraíso, Copán.

Fiscal: ¿Actualmente dónde vive?

Ardón: En la prisión de Vermont.

Fiscal: ¿Antes de estar en la cárcel a qué se dedicaba?

Ardón: Me dedicaba al narcotráfico.

Fiscal: ¿Ve a alguien en esta sala al que haya ayudado?

Ardón: A Juan Orlando Hernández.

Fiscal: ¿Puede identificarlo?

En seguida Alexander Ardón señaló la última fila de la sala a donde se encontraba el expresidente. El fiscal le pidió que fuera más preciso y dijo: en la línea que está el fiscal, en la número cuatro, la persona número tres.

El fiscal insistió: ¿Puede identificarlo?

Ardón: Una persona, una señora y está Juan Orlando.

Fiscal: ¿Ha tenido reuniones privadas con él?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿En qué año?

Ardón: Alrededor de 2009.

Fiscal: Y en pocas palabras, ¿lo ayudó?

Ardón: Me ayudó con la Fiscalía para que no me investigaran.

Fiscal: ¿Qué hizo a cambio?

Ardón: Lo ayudé política y financieramente.

Fiscal: Financieramente, ¿cuánto?

Ardón: En esa reunión con un millón de dólares.

Fiscal: ¿Y en total?

No recuerdo pero fue más. En dólares de Estados Unidos.

Fiscal: ¿Traficó drogas con alguien más?

Ardón: Con “Tony” Hernández.

Fiscal: ¿Cuál era la droga?

Ardón: Cocaína.

Fiscal: ¿El parentesco?

Ardón: Hermanos.

Fiscal: ¿Estuvo alguien más presente en las campañas?

Ardón: Sí. “El Chapo”, un narco mexicano.

Fiscal: ¿Cuál organización dirige “El Chapo”?

Ardón: El Cartel de Sinaloa.

Fiscal: ¿Usted se declaró culpable?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿De qué delitos?

Ardón: De jefe de una banda de narcos, armas, homicidios, tráfico de drogas.

Fiscal: ¿Como parte de la aceptación firmó un convenio de colaboración?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿Cuál es el propósito del convenio?

Ardón: Decir la verdad.

Fiscal: Mencionó que el acusado le brindó protección, ¿en cuántas ocasiones le decomisaron droga?

Ardón: Ninguna vez.

Fiscal: ¿Qué está en esa pantalla?

Ardón: El mapa de Centroamérica.

Fiscal: ¿En ese mapa se ve Estados Unidos y México?

Ardón: Sí.

En seguida encerró el mapa de Honduras e identificó que tiene fronteras con Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Además, reconoció más a profundidad el mapa de Honduras y manifestó que era originario de Copán.

Fiscal: ¿Hasta qué nivel de estudio terminó?

Ardón: Sexto grado.

Fiscal: ¿Cuándo empezó a traficar drogas?

Ardón: Alrededor del 2000.

Fiscal: ¿Qué edad?

Ardón: 21 años.

Fiscal: ¿Cuándo dejó de traficar?

Ardón: Cuando me entregué a Estados Unidos.

Fiscal: ¿Cuánto traficó?

Ardón: 250 toneladas.

Fiscal: ¿Es el equivalente a 250 mil kilogramos?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿Qué apodos tiene?

Ardón: Los periódicos me apodan doble AA y “Chande”.

Fiscal: ¿Qué armas portaba?

Ardón: AR-15, M-16, nueve milímetros, AK-47. En zonas montañosas, bazucas para destruir carros.

Fiscal: De esas armas, ¿cuáles son automáticas?

Ardón: M-16 y AK-47.

El fiscal le pidió señalar, otra vez, en el mapa el departamento hasta donde llegaba la droga y el testigo manifestó que a Copán.

Asimismo, declaró que la droga llegaba primero a Gracias a Dios, Colón y Atlántida.

Fiscal: ¿Cómo llegaba la droga?

Ardón: Por aire y marítima.

Fiscal: ¿Y quién de su familia lo ayudaba?

Ardón: Hugo Ardón.

Fiscal: ¿y quién es él?

Ardón: Mi hermano.

Fiscal: ¿Reconoce estas fotos?

Ardón: Sí, Hugo y Juan Orlando Hernández.

El juez interrumpió, suspendió el interrogatorio, el jurado salió de la sala, y detrás Hugo Ardón, que fue llevado a una celda de la Corte. Mientras tanto Juan Orlando fue resguardado por los alguaciles a otra zona del palacio de justicia.

El interrogartorio de Ardón continuará este día por la Fiscalía y se extenderá durante varias horas.

Se prevé que el inicio del testimonio sea a las 9:00 de la mañana hora de Honduras.