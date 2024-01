El “infierno” de “Tony” Hernández en Victorville

Aunque no está tan distante de Los Ángeles ( California, Estados Unidos), desde la árida prisión de Victorville , en la periferia de la localidad con el mismo nombre (condado de San Bernardino), no pueden verse las estelas de millones de luces de la ciudad californiana, el corazón de esa región y uno de los pulmones y estandarte de la “libertad” del país norteamericano.

En Victorville, inaugurada en 2004 y con 59,000 metros cuadrados de terreno, está limitado el contacto entre prisioneros. “Tony” no ha tenido que anclarse a una banda de índole racial o ideológico para no quedar “a la deriva”, como ocurre en las películas, debido a que las autoridades penitenciarias estadounidenses restringen en esta clase de prisiones (de máxima seguridad) la creación de estas células.

La vida en prisión de “Tony” Hernández es, como consecuencia de la misma rigidez normativa del sistema que se adoptó tras modificaciones e intervenciones, segura, pero también solitaria y estricta. Victorville es considerado “un lugar de disciplina” y los arrebatos de los reos son duramente castigados con golpes o con aislamiento.

En su celda de cuatro metros de ancho por dos de largo, acompañado de no más de dos periódicos, no más de diez revistas y no más de 25 cartas, “Tony” está solo como medida característica de las cárceles de máxima seguridad estadounidenses. La luz del exterior también está ausente, igualmente característica del sistema, que busca que los reos no tengan contacto entre sí ni con el exterior. Pierden la noción de la ubicación y tampoco escuchan lo que ocurre alrededor, porque las celdas suelen estar construidas herméticamente o adaptadas de forma que son insonoras.

El declarado culpable en octubre de 2019 de conspirar para el tráfico de toneladas de cocaína, posesión de armas y de dispositivos destructivos, y dar falso testimonio sufre de la soledad que él mismo por los cargos que se le imputaron se condenó a sí mismo, dejando a sus familiares con escasas posibilidades de visitarlo.