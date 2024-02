EN VIVO: Juicio de Juan Orlando Hernández

Asimismo, menciona que las afirmaciones de la defensa de JOH “malinterpretan el alojamiento que se le está otorgando al acusado mediante el uso de una computadora portátil personal, y no proporciona una base adecuada para un aplazamiento”.

Este viernes a las 3:00 pm se reanuda audiencia CIPA previo al juicio de JOH (Actualizado el viernes 16 de febrero de 2024 a las 11:50 a.m.)

Este proceso, previo al juicio, comenzó el pasado miércoles, a las 9:00 am, pero fue suspendido tras varias horas. Hoy, ambas partes discutirán los alcances de las pruebas con base a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada.

Hoy viernes a las 3:00 p.m. se reanuda la audiencia de información clasificada (CIPA), en la que el juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, decidirá si incluye o no este tipo de pruebas para el inédito juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), previsto para el martes 20 de febrero de 2024.

Ratifican condenas contra “Tony” Hernández y Geovanny Fuentes | (Actualizado el jueves 15 de febrero de 2024 a las 11:00 a.m.)

“La conferencia de estado programada para el jueves 15 de febrero de 2024 a las 10:00 a.m. queda vacante. Habrá una audiencia clasificada CIPA el viernes 16 de febrero de 2024 a las 3:00 p.m. Así se ordena”, señala una resolución del juez Castel.

Defensa de JOH y Fiscalía sostienen reunión privada | (Actualizado el miércoles 14 de febrero a las 11:30 a.m.)

Juez Castel decide hoy si admite pruebas clasificadas para el juicio de JOH (Actualizado el 14 de febrero a las 10:50 a.m.)

En la audiencia de hoy, en la que no está presente JOH, el juez Castel conoce el material clasificado y decidirá si es utilizado como medios de prueba por parte de la Fiscalía en el juicio por narcotráfico contra el exmandatario hondureño, previsto para iniciarse el próximo martes 20 de febrero con la selección del jurado.

Este miércoles, a las 9:00 am (hora de Honduras), en la Corte del Distrito Sur de Nueva York comenzó la audiencia de información clasificada (CIPA), en la cual está presente la fiscalía y la defensa legal del expresidente Juan Orlando Hernández ante el juez Kevin Castel.

Pese a que en las últimas horas Ana García. la esposa de Juan Orlando Hernández, anunció que el juicio contra el expresidente se aplazaba para el 20 de febrero, la Corte del Distrito Sur de Nueva York aún no reporta cambios en su calendario de actividades programadas para la próxima semana.

Juicio de Juan Orlando Hernández pasa para el 20 de febrero: Ana García (Actualizado el 10 de febrero a las 14:15 a.m.)

Defensa de JOH pide añadir a Sabrina Shroff como abogada adicional en el juicio (Actualizado el 10 de febrero a las 9:10 a.m.)

Renato Stabile, abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, solicitó al juez Kevin Castel la incorporación de Sabrina Shroff como abogada adicional durante el juicio, ya que la defensa no tiene autorización de seguridad clasificada.

Juez Castel reafirma juicio el 12 de febrero contra JOH (Actualizado el 7 de febrero a las 10:45 a.m.)

El exjefe de la Policía Nacional de Honduras Juan Carlos “El Tigre” Bonilla se declaró culpable este martes de uno de los tres cargos que enfrenta en la Corte de Nueva York, Estados Unidos, según informó el periodista Matthew Russell Lee (Inner City Press).

JOH presenta moción para interrogar al jurado previo al juicio (Actualizado el 4 de febrero a las 10:20 a.m.)

Conceden aumento para el abogado de Mauricio Hernández (actualizado el martes 30 de enero a las 8:00 am)

El abogado Cory García, quien defiende al hondureño Mauricio Hernández Pineda en el juicio por narcotráfico junto al ex presidente Juan Orlando Hernández y Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, ha tenido éxito en su solicitud de aumento de honorarios, según lo confirmado por el juez Kevin Castel el pasado lunes.

Renato C. Stabile, el nuevo abogado del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, insiste en que los juicios de su representado y los coacusados Juan Carlos “el Tigre” Bonilla y Mauricio Hernández Pineda se separen.

El gobieno alega que los acusados no lograron demostrar que un juicio conjunto les causaría perjuicio, ni afectaría sus condenas como resultado de un error judicial.

”Pepe” Lobo opina sobre juicio de JOH | (Actualizado el miércoles 24 de enero a las 11:10 a.m.)

En ese sentido, señaló que en Estados Unidos no se puede dar un juicio por ganado o perdido, porque la justicia de ese país es totalmente distinta a la de Honduras.

”Pepe” Lobo, antecesor del expresidente Hernández, mencionó que espera que la postergación del juicio, que estaba programado inicialmente para el 5 de febrero y que ayer se movió para una nueva fecha, no sea un “mal mensaje”.

”Vamos a ganar y me iré de vacaciones a Roatán” | (Actualizado el martes 23 de enero a las 04:00 p.m.)

Stabile fue parte de casos como Estados Unidos contra Irving Lorenzo y El Pueblo contra Kerry Kennedy. Home Depot contra G&S, Best Cellars contra GrapeFinds de Dupont, Inc. y Estados Unidos contra Jenny Hou,.

Sin embargo, el juez reprogramó apenas siete días después de lo pactado. Por ahora, las defensas de JOH, Bonilla y Pineda Hernández no se han pronunciado sobre si harán otra solicitud de reprogramación.

Reprograman juicio contra JOH, “El Tigre” y Mauricio Hernández | (Actualizado el martes 23 de enero a las 11:30 a.m.)

Juez Castel autoriza a nuevo abogado para defenderlo en juicio por narcotráfico | (Actualizado el martes 23 de enero a las 11:27 a.m.)

Abogado de Mauricio Pineda y de JOH consideran que declaración del “Tigre” sería perjudicial contra sus clientes | (Actualizado el martes 23 de enero a las 11:20 a.m.)

La calma se corta en la audiencia contra JOH. El juez intenta retomar el orden | (Actualizado el martes 23 de enero a las 10:47 a.m.)

Juez Castel entrevista a posibles abogados públicos de JOH | (Actualizado el martes 23 de enero a las 10:35 a.m.)

JOH habla con el juez Kevin Castel | (Actualizada el martes 23 de enero a las 10:10 a.m.)

Juez Castel sigue hablando con Colón | (Actualizada el martes 23 de enero a las 10:00 a.m.)

JOH llega encadenado de pies y mano a nueva audiencia con el juez Castel (actualizado a las 9:00 am del martes 23 de enero)

La razón del por qué llegó encadenado JOH de pies y mano ante el juez Castel (actualizado a las 9:40 am del martes 23 de enero)

Fiscalía acepta contactos con Jorge Bar-Levy | (Actualizado el sábado 20 de enero a las 09:00 a.m.)

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York , que acusa de tres cargos relacionados con tráfico de drogas al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández , informó este viernes que no objetarán si el juez a cargo, Kevin Castel , decide dar vía libre a un aplazamiento del juicio, si es necesario (la medida también incluiría a Juan Carlos “Tigre” Bonilla y a Mauricio Pineda Hernández, por tratarse de un triple juicio).

Agregó que “Hago la aclaración porque se dijo que el abogado Colón era infiltrado y no fue lo que dijo Juan Orlando, lo que dijo es que la persona que lo recomendó es un infiltrado de la DEA y públicamente lo reconoció”.

Aunque no se precisó cuánto tiempo y en qué momentos, se filtró que Hernández y Bankman-Fried han compartido celda en la cárcel neoyorquina.

Las opciones de Juan Orlando Hernández de cara al juicio y sacar a Raymond Colón de la defensa son pocas, pero existentes. La primera es apelar ante un tribunal superior y así esta revise la decisión del juez Kevin Castel. La segunda, una queja formal, en la que se exponga que la relación abogado-cliente no es viable. La última es una solicitud de reconsideración entre JOH y Colón, presentando argumentos adicionales o evidencia para demostrar por qué es necesario el cambio de abogado.

No aceptó solicitudes que incluían añadir más abogados a las defensas y cambios de los mismos.

Juez Kevin Castel niega añadir otro abogado a defensa del “Tigre” Bonilla | (Actualizado el jueves 18 de enero a las 12:27 a.m.)

EL juez Kevin Castel no aceptó añadir a otro abogado a la defensa del exjerarca policial hondureño. Su abogado argumentó que el extenso material probatorio lo tiene “tenso”.

”Tigre” Bonilla comparece ante el juez Kevin Castel | (Actualizada el jueves 18 de enero a las 12:15 a.m.)

“He estado sin libertad en Estados Unidos, debo apelar por la falta de defensa que tengo”, dijo Bonilla al juez Kevin Castel. “No soy un delincuente ni un criminal. Le envié una carta el año pasado (al juez Castel), que mi abogado no me representa, está irritado”, extendió Bonilla.

Juan Orlando Hernández denuncia amenazas contra su familia | (Actualizado el jueves 18 de enero a las 12:05 a.m.)

“Me acabo de enterar de las amenazas de muerte contra mi familia, los fiscales no me lo habían dicho. Necesito un defensor público. Estados Unidos me trajo aquí. Las colonias solían sufrir bajo Inglaterra... Era tiranía”, dijo Hernández.