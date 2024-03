Destino de Juan Orlando Hernández, en manos del jurado

Posteriormente, fue el turno de la defensa de Juan Orlando Hernández. El abogado Renato Stabile se encargó de la conclusión final y, entre sus argumentos, dijo que no hay pruebas contundentes para declarar culpable al exgobernante.

Una vez que culmine la deliberación, el jurado tendrá que emitir un veredicto de culpable o no culpable, en contra o favor de JOH, esto último podría ocurrir entre la tarde del jueves o el viernes por la mañana.

La última etapa del juicio es la deliberación del jurado, esto comenzará mañana jueves a partir de las 10:00 am, hora local de Nueva York.

Fiscal: El estándar no es indudable, está más allá de toda duda razonable. Durante años explotó el sistema político para el narcotráfico. Usó al ejército y la policía y su propio poder. Es hora de que emitas un veredicto de culpabilidad. Gracias.

Fiscal: ¿Crees que Fabio Lobo quería implicar a su padre? No. Si mienten, lo pierden todo... El abogado defensor dijo que JOH no se referiría a Juan Orlando Hernández en este caso, pero dicen que no creen en los libros de contabilidad.

Fiscal: JOH no fue duro con el crimen, fue duro con sus enemigos. Protegió a su primo [Mauricio Hernández] Pineda y a su hermano “Tony”. Los pedidos de extradición del Tigre Bonilla y Mario José Cálix fueron realizados en 2018 y 2019 y aún estaban pendientes cuando dejó el cargo en 2022.

Fiscal: No importa, hizo algunas cosas: viste los libros de contabilidad sobre drogas, escuchaste que dijo que quería meter las drogas en las narices de los gringos, los estadounidenses. Los testigos le dijeron que no incautaron drogas en Honduras.

Juez Castel: ¿Refutación? Fiscal Tarlow: Sus argumentos no tienen sentido. Afirman que JOH intentó luchar contra el narcotráfico. Él era el presidente, ¿cree que va a decir que está a favor del narcotráfico? Necesitaba hacer que pareciera que lo estaba intentando.

Stabile: ¿Los textos? Les sugiero que se los lean entre ustedes, verán que no tienen sentido... Y Tony Hernández - ¿A JOH le importa? Seguro. ¿Lo protegió? No. Eso es culpa por asociación. No es justo.

Stabile: ¿Es tan difícil imaginar que el hermano pequeño de JOH le dijera a la gente: “Denme dinero para que mi hermano, el presidente, les dé algo y luego se lo guarden?”

Stabile: Usted escuchó el testimonio del propio señor Hernández. Quería hablar. Quería dejar las cosas claras. No iba a dejar que mintieran al respecto. Lleva años luchando contra ellos. Todos los grandes narcotraficantes de Honduras están en la cárcel.

Stabile: Quieren que piense que es solo un traficante de drogas que intenta engañar a Estados Unidos. ¿Pero por qué hacer tanto esfuerzo? Los presidentes anteriores no lo hicieron... ¿Por qué no simplemente quedarse en casa y contar el dinero de las drogas? Por favor, no responsabilice a JOH por cualquier cosa que Tony pueda haber hecho.

Stabile: Nadie puede decirle cómo votar en este veredicto, ni en una elección. No es necesario aceptar todo lo que dice Estados Unidos. Le pedimos que no sea culpable de todos los cargos. Gracias. Juez Castel: Iremos a un descanso.