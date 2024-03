-Romero: Negativo. Me di cuenta de que Tony era amigo de los traficantes. Le dije a JOH y él me dijo que le dijera a Tony que parara.

Fabio Lobo: No. Tony Hernández dijo que eran $4 millones. No era mi responsabilidad contar el dinero.

“JOH me dijo que tuviera cuidado”: Fabio Lobo | (Actualizado el viernes 1 de marzo a las 11:00 a.m.)

“En una celebración del Partido Nacional JOH me dijo que quería ser presidente, por dos años... En el año 2009, JOH me invitó a cenar al restaurante El Patio en Tegucigalpa. Estaba Tony Hernandez y otro al que le decían Cinco”, testificó Fabio Lobo.

“Cuando me declaré culpable, mentí y dije que mi padre no tenía nada que ver con mis asuntos de drogas”, dijo Lobo. “Mentí al no implicar a mi padre. Es difícil hablar de tu padre. Me sentenciaron a 24 años”, ahondó.