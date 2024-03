Todos ellos aseguraron haber sobornado al presidente a cambio de protección para sus actividades y para no ser extraditados.”¿Prometió a los cárteles protección?”, le preguntó Colon.

“Cara más blanca” -Cuando dijo que no había conocido a ningún capo de la droga hondureño ni mucho menos conspirar con el jefe del cartel de Sinaloa Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, el fiscal Kyle Wirshba trató de acorralarlo durante un agresivo interrogatorio con fotos y otras pruebas al apoyo.

Como una instantánea tomada durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica de 2010, en la que el entonces presidente del Congreso aparece con la camiseta nacional abrazando a Arnulfo Valle, uno de los líderes del poderoso cártel de los Valle-Valle, que tenían un plan para asesinarlo cuando la justicia empezó a perseguirlos y Hernández no respondía al teléfono.

”Esa camiseta es para nosotros los hondureños como un uniforme nacional”, intentó defenderse visiblemente emocionado el expresidente, que señaló incluso que se había especulado con que esa foto pudiera estar manipulada.

“Mi cara aparece más blanca”, aseguró.”Pero Arnulfo Valle trató de matarlo”, insistió el fiscal.

“Pero eso no significa que lo conociera”, le respondió el acusado.O cuando en un desliz, dijo que “los narcotraficantes no tienen partido político. Apoyan a todos, o al menos tratan”, rectificó. “¿Excepto a usted?”, preguntó el fiscal. - “Unanimidad” -Es poco habitual que un acusado testifique en un proceso penal. No declarar “no significa que el acusado esté asumiendo su culpabilidad”, recordó el juez.

La defensa mantuvo el suspenso hasta el último momento, después de que testigos -tres generales hondureños (uno en el retiro)- testificaran a su favor.Una vez que concluya el interrogatorio de la fiscalía, está prevista la presentación de los argumentos finales, para lo que cada parte tiene 1 hora y 45 minutos.

La fiscalía puede replicar durante otra media hora, precisó el juez.Al término de los mismos, el jurado de 12 miembros se retirará a deliberar y llegar a una conclusión por unanimidad. La suerte del exmandatario está en sus manos.