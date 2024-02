Alexander Ardón habla de ostentosas inversiones con ganancias del narco

Enviados especiales de LA PRENSA en la sala informaron que la sesión de interrogatorio sufrió un retraso de 16 minutos, pues originalmente estaba programada para comenzar a las 10:00 am (hora local), debido a objeciones de la defensa con algunos miembros del jurado.

- Exalcalde de Copán confesó en interrogatorio que se dedicó a comprar fincas, mansiones, construyó carreteras en zonas marginales, compró vehículos de lujo y mucho más que no se conoció.

Explicó sobre la presencia de camiones ocultos en bodegas que alquilaban en San Pedro Sula, utilizados para el transporte de drogas. Mencionó por primera vez a alguien de apellido Pineda, coordinador del Partido Nacional en su momento, quien le informó que Juan Orlando Hernández debía reunirse con él, aunque no especificó detalles de la reunión.

Abogado Colon: Ustedes se conocieron en San Pedro Sula en 2009 en la sede del Partido Nacional, ¿no?

Alexánder Ardón: Sí.

Colon: Estaban casi todos los del Partido Nacional, ¿no?

Ardón: Sí.

Colon: Pero usted había conocido a Pepe Lobo en el 2008 en un helipuerto, ¿no?

Ardón: Sí.

Colon: Don Pepe dijo que si ganaba, ¿JOH sería presidente del Congreso?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Don Pepe te pidió $2 millones?

Ardón: Sí, lo hice en dos pagos.

Colon: ¿Querías que Pepe Lobo no firmara la ley de extradición?

Ardón: No fue un problema en 2008.

Colon: ¿Qué propiedades compró con las ganancias de las drogas?

Ardón: Bueno, la casa de El Limón, no costó mucho. El otro, fueron 16 millones de lempiras.

Colon: ¿Esas son las dos únicas casas que construiste?

Ardón: Otro que compré en San Pedro Sula.

Colon: ¿Cuánto pagó?

Ardón: Compré fincas, autos, construí carreteras.

Colon: Yo no te pregunté eso, ¿cuánto pagaste por la casa en San Pedro?

Ardón: 225,000 dólares estadounidenses. La vendí por $500,000... Ayudé a mi padre a comprar una finca.

Colon: ¿Cuánto costó la finca de tu padre?

Ardón: Alrededor de un millón de dólares, en Santa Bárbara.

Colon: A veces te niegas a convertir números a lempiras, ¿por qué?

Ardón: No soy muy bueno en matemáticas.

Colon: ¿Qué tal los autos?

Ardón: Tenía unos 10 coches.

Colon: ¿Qué marcas de auto?, ¿Cadillacs?

Ardón: Toyota, Landcruiser, un Lexus, un Porsche...

Colon: 200 millones de dólares es mucho dinero.

Fiscal: El abogado acaba de testificar.

Hay un descanso. Ardón, todavía en el estrado de los testigos, está de pie esperando que el juez y el jurado continúen el interrogatorio del abogado Colon.

Colon: ¿Sabías si en Honduras se aprobó una ley de extradición?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Quién lo firmó?

Ardón: Don Pepe Lobo.

Colon: ¿Estás seguro de eso?

Fiscal: Objeción.

Juez Castel: Sostenido.

Colon: ¿Sabes quién es Tigre Bonilla?

Ardón: Jefe de policía.

Colon: ¿Sabes que lo trasladaron fuera de Copán?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Lo trasladaron por pedido tuyo a Pepe Lobo?

Ardón: No.

Colon: ¿Cuándo lo trasladaron?

Ardón: No recuerdo la fecha.

Colon: ¿Ha cometido violaciones aquí en Estados Unidos?

Ardón: Estuve en una pelea, me cortaron aquí y aquí y usé un teléfono.

Colon: ¿Tenías una cadena con candado mientras estabas en la cárcel?

Ardón: No.

Colon: ¿No hay armas en la cárcel?

Ardón: No.

Colon: ¿Sabías que era ilegal que tuvieras teléfonos en la cárcel?

Ardón: Sí, tenía un teléfono.

Colon: Violó su acuerdo de cooperación, ¿verdad?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Cómo conseguiste el teléfono?

Ardón: Estos tipos me lo estaban alquilando.

Colon: ¿Cuánto pagó por el teléfono en la cárcel?

Ardón: 50 dólares la hora. Llamé a mi familia para preguntar cómo estaban.

Colon: ¿Se quedó en Honduras hasta 2019?

Ardón: Sí.

Colon: ¿No dijiste a fiscales que habías viajado en 2013, para Guatemala?

Ardón: No lo recuerdo.

Colon: Mostrémosle el material 3500-técnico, resalta esto en amarillo...

Ardón: Sí, viajé a Guatemala.

Colon: Usted le dijo a este jurado que se quedó hasta 2019.

Juez Castel: Los testimonios hablan por sí solos.

Colon: ¿Esto le refresca la memoria?

Fiscal: El acusado no ha dicho que no recuerda nada. Entonces esto no es apropiado.

Colon: ¿Estabas preocupado en 2013 cuando saliste de Honduras hacia Guatemala?

Ardón: No.

Colon: ¿Tiene algún registro de sus conversaciones con JOH?

Ardón: No.

Colon: ¿Algún registro telefónico o celular con JOH?

Ardón: No.

Colon: ¿Algo con las huellas dactilares de JOH?

Fiscal: Objeción.

Juez Castel: Sostenido.

Colon: Últimas preguntas: ¿estaba usted al tanto de un intento de asesinato por parte de los Valle Valle en 2013?

Ardón: No.

Colon: ¿No es correcto que planeaste asesinar a JOH, con los Valle Valle, en un pueblo llamado La Entrada?

Ardón: No lo recuerdo.

Colon: No más preguntas.

Juez Castel: Preguntas.

Fiscal: Viajaste regularmente a Guatemala, ¿verdad?

Ardón: Correcto.

Fiscal: ¿Regresaste a Honduras después de Guatemala?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿Te reuniste en privado con JOH después de eso?

Ardón:: Sí.

Fiscal: ¿Quién le habló del complot de Valle Valle contra JOH?

Ardón: Tony Hernández.

Fiscal: ¿Qué dijo JOH?

Ardón: Que extraditaría a los Valle Valle porque intentaron matarlo.

Fiscal: Al tener teléfonos en la cárcel, ¿se enterará tu juez cuando te condene?

Ardón: Sí.

Fiscal: Nunca fuiste extraditado, ¿verdad?, ¿te rendiste?

Ardón: Correcto.

Fiscal: No hay más preguntas.

Colon: ¿Recontrainterrogatorio?

Juez Castel: Denegado.

Próximo testigo.