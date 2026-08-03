Defensores de Honduras propone cambios a la Ley Electoral para fortalecer controles al voto

Tegucigalpa, Honduras.

"Defensores de Honduras comunica al pueblo hondureño y al Congreso Nacional que, en el marco del proceso de reforma electoral, promueve una Ley Electoral orientada a fortalecer la democracia constitucional, proteger la soberanía popular, garantizar los derechos políticos y devolver confianza al voto ciudadano", expresó la organización.

A través de un comunicado dirigido al pueblo hondureño y al Congreso Nacional , la organización señaló que la reforma electoral debe garantizar que el proceso de elección pertenezca a la ciudadanía y que los partidos políticos no concentren la administración, vigilancia ni control del sufragio.

Defensores de Honduras (DDH) presentó este lunes una serie de propuestas en medio del proceso de reforma a la Ley Electoral , con las que plantea fortalecer la democracia constitucional, proteger la soberanía popular y aumentar la confianza ciudadana en el sistema electoral.

DDH indicó que la nueva normativa debe establecer controles recíprocos, instituciones independientes y reglas claras para garantizar que la voluntad popular sea "libre, auténtica, verificable y respetada".

Entre sus propuestas, la organización incluyó la garantía del sufragio efectivo, bajo el planteamiento de que ninguna autoridad, partido político, funcionario o particular pueda restringir o alterar la expresión de la voluntad ciudadana mediante el voto.

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También planteó fortalecer el control ciudadano del proceso electoral, permitiendo la fiscalización de la votación, el escrutinio, las actas y las incidencias electorales, sin sustituir las funciones de los órganos encargados de administrar las elecciones.

En relación con el Consejo Nacional Electoral (CNE), Defensores de Honduras propuso garantizar su independencia funcional, administrativa, técnica y presupuestaria durante todas las etapas del proceso electoral.

La organización además señaló la necesidad de incorporar mecanismos de transparencia tecnológica y verificación electoral, al considerar que los sistemas tecnológicos deben servir para fortalecer la trazabilidad, auditoría y confianza pública, sin sustituir el valor jurídico de las actas originales.

Otro de los puntos planteados está relacionado con la protección de la voluntad popular desde la emisión del voto hasta la declaratoria definitiva de resultados, así como la prevención y sanción de conductas que afecten la libertad del sufragio y la transparencia electoral.

DDH también incluyó dentro de sus propuestas la igualdad entre competidores políticos, la protección de la representación surgida de las urnas y medidas para evitar situaciones como el transfuguismo o cambios posteriores que, según la organización, puedan alterar el mandato otorgado por los ciudadanos.

Sobre la posibilidad de una segunda vuelta electoral, Defensores de Honduras señaló que esta no debe aprobarse sin antes fortalecer el sistema de partidos políticos, regular las sustituciones y garantizar la fidelidad de la representación política.