Dictan arresto domiciliario a pastor acusado de graves delitos contra menores

TEGUCIGALPA

Carbajal Miralda fue detenido en septiembre de 2025 por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en la colonia Villas del Campo, en Tegucigalpa, tras una orden de captura emitida por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-NIÑEZ).

Un juez con competencia en materia penal decidió otorgar la medida de arresto domiciliario contra el pastor Mario Javier Carbajal Miralda, quien enfrenta graves acusaciones por delitos sexuales cometidos en perjuicio de tres menores de edad.

En ese momento, el Ministerio Público lo señalaba como pastor de un ministerio evangélico y presunto responsable de los delitos de violación agravada y otras agresiones sexuales agravadas.

De acuerdo con la acusación fiscal, los abusos ocurrieron en diferentes momentos y el imputado se habría aprovechado de la confianza y cercanía que mantenía con las familias de las víctimas para cometer las agresiones.

Según el requerimiento fiscal, el sospechoso les tocaba sus partes íntimas de forma inadecuada sobre la ropa e, incluso, en otras ocasiones introducía sus manos debajo de sus vestimentas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En un hecho particularmente grave, una de las menores dormía cuando el imputado se acostó junto a ella y comenzó a acariciar su cuerpo, de acuerdo con las diligencias de la Atic.

La FEP-NIÑEZ amplió posteriormente la acusación de tres a ocho delitos: cuatro de violación agravada y uno por agresiones sexuales agravadas, entre otros. En la audiencia inicial, el juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Carbajal Miralda.

Sin embargo, en una resolución reciente, el juzgado competente cambió la medida cautelar y concedió el arresto domiciliario al acusado, quien deberá cumplir la medida en su residencia mientras continúa el proceso penal en su contra.

El caso sigue en etapa de investigación y se espera que en los próximos días el Ministerio Público presente los elementos probatorios que sustentan la acusación contra Carbajal Miralda, quien enfrenta penas que podrían superar los 20 años de prisión si es hallado culpable.