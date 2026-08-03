Juez otorga arresto domiciliario al exdiputado de Libre Víctor Hugo Romero

San Pedro Sula, Honduras.

"Víctor Hugo Romero Chinchilla, a través de sus apoderados legales, solicitó una audiencia de revisión de medidas, de tal forma que se le concedió por parte de la jueza de letras penal con jurisdicción nacional, y en ese sentido de la prisión preventiva pasó al arresto domiciliario", informó Barahona.

La decisión fue confirmada por Ruy Gabriel Barahona, portavoz de los tribunales de justicia de San Pedro Sula, quien explicó que la revisión de medidas fue solicitada por la defensa del excongresista.

Una jueza de letras penal con jurisdicción nacional concedió este lunes un cambio de medidas cautelares al exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero Chinchilla , quien pasará de prisión preventiva a arresto domiciliario mientras continúa el proceso penal que enfrenta.

El portavoz recordó que Romero Chinchilla está vinculado a un proceso por los delitos de asesinato en su grado de ejecución tentativa acabada y asociación para delinquir.

Barahona detalló que, una vez que abandone el centro penitenciario de El Progreso, el exdiputado será trasladado por la Policía Nacional hasta el domicilio que fue acreditado durante el proceso judicial.

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Asimismo, indicó que la resolución fue emitida por los tribunales de justicia de San Pedro Sula durante la mañana del pasado viernes, aunque la información no había trascendido públicamente en ese momento.

Según explicó el portavoz, el cambio de medidas fue otorgado luego de que la defensa acreditara una serie de requisitos establecidos por la ley, entre ellos el total de su patrimonio a favor del Estado de Honduras.

"Son una serie de requisitos que acreditó a través de su defensa, que incluye el total de su patrimonio a favor del Estado de Honduras, de tal forma que la jueza de letras penal con jurisdicción nacional concedió el cambio de medida de la prisión preventiva al arresto domiciliario", señaló Barahona.

El pasado 10 de junio, durante la audiencia inicial, Romero Chinchilla aseguró ser inocente de los delitos que le imputa el Ministerio Público y rechazó cualquier participación en los hechos investigados.

"Somos inocentes", manifestó el exdiputado al ser consultado por medios de comunicación. Además, expresó confianza en el sistema de justicia hondureño al afirmar que "la justicia de Honduras es muy buena".

De acuerdo con las autoridades judiciales, el Ministerio Público sostiene la acusación con una carga probatoria documental y pericial, que incluye análisis de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente.

El proceso penal contra el exdiputado continuará ahora bajo la medida de arresto domiciliario, conforme a la resolución emitida por la jueza competente.