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Enfrentamiento entre policías y supuestos criminales deja ocho muertos en Omoa, Cortés

Seis uniformados fallecidos en el hecho pertenecían a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco)

Omoa, Cortés.

Al menos ocho personas, entre agentes policiales y supuestos criminales, perdieron la vida durante un enfrentamiento armado este jueves en Corinto, Omoa, Cortés.

La información preliminar describe que un tiroteo ocurrido en esa jurisdicción fronteriza con Guatemala causó la muerte violenta de cinco uniformados que realizaban operativos y allanamientos en una residencia. Al menos tres supuestos criminales que estaban en la propiedad perdieron la vida en el hecho.

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Los agentes pertenecían a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). Entre las víctimas estaría un subcomisario de esa entidad, de apellido Amador, según información preliminar. También los agentes de apellido Macley, Elvir, Valdez y Canales.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional aún no se pronuncian sobre el hecho ocurrido en la zona norte del país. Un contingente policial mantiene retenes y saturaciones en esa comunidad.

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Redacción La Prensa
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