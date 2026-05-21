Enfrentamiento entre policías y supuestos criminales deja ocho muertos en Omoa, Cortés

Omoa, Cortés.

Al menos ocho personas, entre agentes policiales y supuestos criminales, perdieron la vida durante un enfrentamiento armado este jueves en Corinto, Omoa, Cortés.

La información preliminar describe que un tiroteo ocurrido en esa jurisdicción fronteriza con Guatemala causó la muerte violenta de cinco uniformados que realizaban operativos y allanamientos en una residencia. Al menos tres supuestos criminales que estaban en la propiedad perdieron la vida en el hecho.