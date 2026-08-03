Bandas ajustan repertorios tras prohibición del reguetón en desfiles patrios

La prohibición del reguetón y los corridos tumbados en los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre ha generado un intenso debate entre autoridades educativas, directores de bandas estudiantiles y ciudadanos de la zona norte del país.
La disposición de la Secretaría de Educación establece que las bandas de marcha y bandas rítmicas deberán interpretar únicamente música acorde con el carácter cívico de las celebraciones, dejando fuera los géneros urbanos populares que en los últimos años habían ganado espacio durante los recorridos.
Rafael Rodríguez, director departamental de Educación en Cortés, aclaró que no se trata de una nueva normativa, sino del cumplimiento de una disposición que ya existía.
"Esta ley siempre ha existido, solo que no se había puesto en práctica. Vamos a cumplir las instrucciones y habrá un comité técnico ubicado en distintos puntos del recorrido para verificar que las bandas respeten la normativa", afirmó.
Rodríguez explicó que durante los desfiles se instalarán equipos de supervisión para verificar que las presentaciones musicales cumplan con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación.
Para varios directores de bandas estudiantiles, la decisión representa un reto debido a que la preparación para los desfiles comenzó hace varios meses.
Mariela Cardona, coordinadora de la banda de la escuela Pedro Nufio, indicó que los ensayos iniciaron en marzo y que su centro educativo no contempla ritmos urbanos dentro de su repertorio.
Detalló que la agrupación interpretará música folclórica, punta, marimba, canciones del recuerdo, como Mary es mi amor, del cantante Leo Dan, además de temas cristianos y composiciones del artista Gema, un famoso bolerista romántico popularizado en 1958.
No obstante, reconoció que cualquier cambio de última hora obliga a revisar la planificación realizada durante meses.
Una posición distinta expresó Arnold, representante de la banda del instituto Polivalente Brisas del Valle, de Cofradía, quien calificó la decisión como "abrupta".
Explicó que reducirán la cantidad de piezas musicales para ajustarse a la disposición oficial y lamentó que la medida obligue a modificar un repertorio preparado durante meses.
Según indicó, su agrupación suele ser una de las más esperadas en los desfiles de la zona norte por la variedad de sus interpretaciones, diseñadas tradicionalmente para responder a los gustos del público.
La decisión también ha generado numerosas reacciones entre los lectores de Diario LA PRENSA.
La mayoría de los comentarios publicados en redes sociales respalda la prohibición y considera que los desfiles patrios deben recuperar su esencia cívica mediante la interpretación de marchas, música folclórica y composiciones tradicionales hondureñas.
Norma Estela Paz expresó que la medida permitirá rescatar el respeto por las celebraciones patrias y volver a escuchar piezas representativas de la identidad nacional interpretadas por las bandas estudiantiles.
Por su parte, el ciudadano Wilmer Javier Canales consideró que las autoridades deben mantener una supervisión permanente para garantizar el cumplimiento de la normativa durante todo el recorrido.
En tanto, Yessenia Mendoza comentó que el centro educativo donde estudia su hijo ya ensaya ritmos autóctonos, una decisión que, a su juicio, fortalece el sentido de identidad y el amor por Honduras entre los estudiantes.
A poco más de un mes de las celebraciones del 15 de septiembre, las bandas estudiantiles continúan afinando sus presentaciones para ajustarse a la disposición de la Secretaría de Educación.
Mientras algunos centros educativos aseguran que sus repertorios ya cumplen con el enfoque cívico establecido, otros deberán realizar modificaciones de última hora para atender los lineamientos oficiales, en medio de un debate que continúa generando opiniones entre docentes, estudiantes y ciudadanos.