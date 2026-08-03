Bandas ajustan repertorios tras prohibición del reguetón en desfiles patrios

San Pedro Sula, Honduras

La prohibición del reguetón y los corridos tumbados en los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre ha generado un intenso debate entre autoridades educativas, directores de bandas estudiantiles y ciudadanos de la zona norte del país.

La disposición de la Secretaría de Educación establece que las bandas de marcha y bandas rítmicas deberán interpretar únicamente música acorde con el carácter cívico de las celebraciones, dejando fuera los géneros urbanos populares que en los últimos años habían ganado espacio durante los recorridos.

Rafael Rodríguez, director departamental de Educación en Cortés, aclaró que no se trata de una nueva normativa, sino del cumplimiento de una disposición que ya existía.

"Esta ley siempre ha existido, solo que no se había puesto en práctica. Vamos a cumplir las instrucciones y habrá un comité técnico ubicado en distintos puntos del recorrido para verificar que las bandas respeten la normativa", afirmó.

Rodríguez explicó que durante los desfiles se instalarán equipos de supervisión para verificar que las presentaciones musicales cumplan con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación.

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Para varios directores de bandas estudiantiles, la decisión representa un reto debido a que la preparación para los desfiles comenzó hace varios meses.