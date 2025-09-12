Conozca el porqué se realizarán desfiles paralelos en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Los desfiles patrios que se realizarán el 15 de septiembre en la capital industrial evidencian la falta de madurez política y la confrontación entre las autoridades municipales y los funcionarios de Libre que ocupan puestos en la Dirección Departamental de Educación de Cortés, e incluso algunos diputados. Durante todo el año, los estudiantes se prepararon para lucirse en los desfiles. Cuadros de honor, bandas de guerra, palillonas, pomponeras, cuadros típicos, pelotones, reinas e “indias bonitas”: todos se esmeraron por dar lo mejor de sí. Han invertido horas de trabajo elaborando vistosos trajes y atuendos representativos de las etnias hondureñas y el folclore nacional.

Los padres de familia, por su parte, hasta se endeudan y hacen sacrificios económicos para que sus hijos brillen. “Mire, es lamentable porque hacen cambios de última hora. Deberían pensar en los estudiantes porque al final ni las autoridades de Educación, y mucho menos la alcaldía, gastan”, dijo Emilio García, padre de familia. No obstante, García reconoció el arduo trabajo de directores y maestros de las instituciones, así como de los instructores de las bandas que, bajo sol y lluvia, ensayan para ganarse los aplausos de un público que espera ansioso la participación de sus favoritos.

Polémica divide los desfiles patrios en San Pedro Sula

Este año, sin embargo, la fiesta cívica y patriótica se vio manchada por la política y el afán de protagonismo. El Comité Cívico, integrado tradicionalmente por representantes de distintas instituciones y liderado por la Dirección Departamental de Educación, no incluyó a la municipalidad que lidera Roberto Contreras. Las autoridades municipales aseguran que no fueron invitadas a conformarlo ni a las reuniones. En contraste, representantes de la Dirección Departamental manifestaron a LA PRENSA que sí hubo invitación. "Siempre ha existido invitación y quien debe de invitarnos debe ser la alcaldía, pero no nos llamaron, por lo que nos organizamos", dijo Sussibel Palacios, directora municipal de Educación. "La invitación siempre estuvo abierta y no acudieron", señaló. Tras una reunión, el Comité Cívico informó que los desfiles en San Pedro Sula cambiarían de ruta. Muchos maestros y directores no estaban de acuerdo, pero tuvieron miedo a represalias, según expresaron a LA PRENSA.

Tradicionalmente, los jardines de niños, escuelas e institutos desfilaban desde Diario La Prensa, recorrían la tercera avenida y la primera calle hasta ingresar al estadio Morazán. Desde hace unos años dejaron de ingresar al estadio, pero mantenían la misma ruta. La nueva ruta anunciada por el Comité Cívico era salir de la 7 calle, recorrer la 9 avenida y terminar en la 105 Brigada, en el noroeste de la ciudad. El anuncio generó críticas, pues en San Pedro Sula existe una ruta tradicional a la que los sampedranos están acostumbrados y donde se reúnen miles de personas a ovacionar a sus favoritos. Es de señalar que las confrontaciones entre Educación y la municipalidad comenzaron el año pasado. Hubo dos estrados principales: uno en la Plaza de las Banderas, donde estaban las autoridades municipales y otras instituciones, y otro, una cuadra más abajo, con los representantes de Educación. Los estudiantes rindieron honores con respeto a ambos grupos, pero la problemática este año se agudizó. En la ruta inicial anunciada por el Comité Cívico, los estudiantes de último año desfilaron el lunes, lo que generó un caos vial criticado por los sampedranos y desató una serie de quejas. Por su parte, las autoridades municipales anunciaron que realizarían su propio desfile en la ruta tradicional y explicaron que muchos colegios los acompañarían. Ese anuncio originó que la Dirección Departamental de Educación de Cortés desautorizara a la Alcaldía de San Pedro Sula a convocar y organizar desfiles escolares, aclarando que no ha coordinado actividades conjuntas con la municipalidad.

Además, advirtió que toda actividad distinta a la ruta oficial del 15 de septiembre no tendrá validez académica, no será registrada en actas oficiales ni generará constancias de participación institucional. La publicación de comunicados, publicaciones en redes sociales y videos de ambas partes evidenció la confrontación. El alcalde Roberto Contreras, por su parte, ratificó que realizarían su propio desfile en la ruta tradicional. “Los desfiles no son actos políticos, son actos cívicos, donde los protagonistas son los estudiantes, sus maestros y nuestro pueblo. Es una pena que estén amenazando a los institutos solo por desfilar con nosotros”, reiteró Contreras.

El ministro Esponda hizo dos anuncios

Un mensaje Daniel Esponda, ministro de Educación, en la red X, volvió a generar polémica, aunque muchos sampedranos alabaron su posición al poner fin a una situación incómoda. Esponda pidió que se respetaran las rutas tradicionales de los desfiles. Sin embargo, retornar a la ruta tradicional significaba una pérdida para el Comité Cívico, manejado por el partido Libre, y una victoria para Roberto Contreras. El ministro reconsideró su postura y justificó en la red X que el estadio Francisco Morazán no podía usarse para el ingreso, por lo que la ruta del desfile en la ciudad volvió a cambiar.

Finalmente, se definió que el desfile oficial se realizará en la avenida Circunvalación, desde la Fuente Luminosa hasta el Monumento a la Madre, mientras que la municipalidad tendrá el suyo en la ruta tradicional. “En la historia de los desfiles nunca se había dado una situación como esta. Es una lástima y es momento de que nuestras autoridades recapaciten”, dijo Martina Valladares, madre de familia. Los sampedranos lamentan que ni la Gobernación Política ni otra institución haya mediado en este conflicto, que al final solo afecta la tranquilidad y genera incertidumbre. “En otros tiempos nunca hubiera ocurrido esto porque las fiestas patrias se respetaban. Hoy los políticos arruinan todo, deberían recapacitar”, dijo María García, maestra jubilada.