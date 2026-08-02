Falla en el sistema de frenos habría provocado accidente en colonia Los Pinos

Tegucigalpa, Honduras.

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Edgardo Navarro , de 67 años, quien falleció de manera instantánea en el lugar, y Vicente Canales , de 72 años, quien murió mientras era trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con el informe elaborado por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) , una falla mecánica relacionada con el sistema de frenado habría sido uno de los principales factores que provocaron el incidente.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) dio a conocer los resultados de la investigación sobre el accidente registrado en la colonia Los Pinos , donde un vehículo perdió el control y terminó protagonizando un aparatoso percance vial donde murieron dos personas y al menos cinco resultaron heridos.

El jefe de la SIAT, Darwin Hernández, explicó que el conductor aseguró inicialmente que la unidad se había quedado sin frenos, versión que fue confirmada tras la investigación.

“Lamentablemente, presentaba un desgaste del 100% en las pastillas y balatas de los frenos traseros, que eso provocó que la bomba auxiliar cediera y se reventara”, detalló.

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Las autoridades detallaron que el desgaste de los componentes del automotor influyó en la pérdida de capacidad para detener la unidad, lo que generó una situación de emergencia para el conductor y desencadenó el accidente.

El análisis técnico forma parte de las diligencias realizadas por la DNVT para establecer las causas del hecho y determinar los factores que pudieron intervenir en el suceso.

Las investigaciones también buscan esclarecer las condiciones en las que se encontraba el vehículo al momento del percance.

Los especialistas de tránsito reiteraron la importancia de realizar revisiones periódicas a los automotores, especialmente al sistema de frenos, debido a que una falla en estos componentes puede representar un riesgo para conductores, pasajeros y peatones.