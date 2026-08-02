Refuerzan fronteras por vacaciones agostinas y prevén ingreso de 25 mil salvadoreños a Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El operativo estará vigente desde el 31 de julio hasta el 9 de agosto de 2026, con el objetivo de agilizar los controles migratorios y garantizar una atención ordenada en los principales puntos de ingreso al territorio hondureño.

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció un plan especial para fortalecer la atención en las principales delegaciones fronterizas terrestres del país ante el incremento de viajeros esperado durante las vacaciones de las Fiestas Agostinas de El Salvador, periodo en el que se proyecta el ingreso de entre 20,000 y 25,000 ciudadanos salvadoreños.

Uno de los cambios más importantes se aplicará en la delegación migratoria de El Florido, Copán, que ampliará su horario de atención para operar de manera ininterrumpida las 24 horas durante los diez días del plan especial. El servicio continuo iniciará a las 6:00 de la mañana del 31 de julio y finalizará a la medianoche del 9 de agosto.

Para cubrir la demanda de viajeros, el INM desplazará desde Tegucigalpa un equipo técnico y operativo conformado por siete inspectores, un técnico y un supervisor, quienes reforzarán las labores de control en este paso fronterizo.

Mientras tanto, la aduana de El Amatillo, en el sur del país, mantendrá su funcionamiento habitual las 24 horas del día. No obstante, contará con un equipo especial de supervisión que permanecerá en la zona durante todo el periodo vacacional para apoyar las operaciones migratorias.

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El instituto también informó que realizará jornadas de supervisión en las delegaciones de El Poy, Guasaule y Aguacaliente, especialmente durante los dos fines de semana del periodo vacacional, cuando históricamente se registra la mayor movilización de viajeros.

En estos tres puntos fronterizos no habrá modificaciones en los horarios de atención. En El Poy el servicio continuará de 6:00 de la mañana a 12:00 de la noche, mientras que en Aguacaliente y Guasaule el horario seguirá siendo de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Las autoridades migratorias estiman que miles de visitantes salvadoreños aprovecharán el feriado agostino para ingresar a Honduras y visitar playas, centros turísticos y otros destinos del país, lo que representa uno de los mayores movimientos de personas en la región durante esta temporada.

Con el despliegue de personal adicional y las medidas de supervisión, el INM busca agilizar el ingreso de viajeros, reducir los tiempos de espera en las fronteras y mantener el control migratorio durante el incremento de la afluencia de visitantes.