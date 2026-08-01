Reservas internacionales de Honduras crecen $1,257 millones en 2026

Tegucigalpa, Honduras

Las reservas internacionales de Honduras aumentaron en 1,257 millones de dólares durante los primeros 183 días de Gobierno del presidente Nasry Asfura, quien informó el resultado el jueves 29 de julio de 2026 durante la presentación de avances de su administración. El mandatario atribuyó el crecimiento al manejo responsable de las finanzas públicas, la disciplina fiscal y la confianza en la economía del país.

Asfura detalló que las reservas pasaron de 10,305 millones de dólares registrados el 27 de enero de 2026 a 11,562 millones de dólares al 29 de julio del mismo año, lo que representa un incremento de 1,257 millones de dólares en ese período.

“Nuestras finanzas, mucho mejor. Las reservas. Desde el 27 de enero de 2026, 10 mil 305 millones de dólares en las reservas. Al 29 de julio de este mes, 11 mil 562 millones. Estamos hablando de mil 257 millones más en reservas. “Da confianza”, expresó el gobernante.

El presidente aseguró que su administración mantiene una política de disciplina fiscal y control del gasto público, al tiempo que busca cumplir con los compromisos financieros del Estado sin importar el período en que fueron adquiridos.

“En las finanzas del país somos disciplinados, conteniendo nuestro gasto fiscal”, afirmó Asfura, quien agregó que el Gobierno trabaja en la sexta revisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), prevista para finales de octubre o noviembre.